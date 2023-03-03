Общество 03.03.2023 в 11:45

В Улан-Удэ пассажиры новых автобусов смогут послушать истории о Бурятии

Социокультурный проект будет реализован при поддержке ВЭБ.РФ
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пассажиры новых автобусов смогут послушать истории о Бурятии
В Улан-Удэ завершена поставка 124 автобусов в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и АО «ГТЛК» по обновлению городского общественного транспорта. Напомним, первая партия новых автобусов вышла на маршрут ещё в сентябре 2022 года. За этот период новые автобусы уже совершили более 31 тысячи рейсов, перевезли 785 тысяч пассажиров, появилось 5 новых маршрутов, которые связали центральную часть города с его удаленными районами.

- Повышение качества жизни на Дальнем Востоке – один из приоритетов ВЭБ.РФ. Одним из ключевых направлений для развития городской инфраструктуры Улан-Удэ и улучшения условий жизни самих горожан является обновление общественного транспорта. Это наш первый проект по обновлению автобусного парка на Дальнем Востоке и, уверен, далеко не последний - в настоящее время мы прорабатываем реализацию аналогичных проектов и в других дальневосточных городах, - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

В скором времени при поддержке ВЭБ.РФ в Улан-Удэ планируется к запуску социокультурный проект на городских автобусах. Креативная команда города соберёт и запишет истории о Бурятии, а затем создаст из них аудиогиды, озвученные местными жителями. Эти истории смогут послушать все пассажиры новых автобусов через сканирование QR-кода в транспорте. Привычные маршруты станут для уланудэнцев способом узнать новое о родной республике от своих же земляков.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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