В Улан-Удэ пассажиры новых автобусов смогут послушать истории о Бурятии

В Улан-Удэ завершена поставка 124 автобусов в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и АО «ГТЛК» по обновлению городского общественного транспорта. Напомним, первая партия новых автобусов вышла на маршрут ещё в сентябре 2022 года. За этот период новые автобусы уже совершили более 31 тысячи рейсов, перевезли 785 тысяч пассажиров, появилось 5 новых маршрутов, которые связали центральную часть города с его удаленными районами.- Повышение качества жизни на Дальнем Востоке – один из приоритетов ВЭБ.РФ. Одним из ключевых направлений для развития городской инфраструктуры Улан-Удэ и улучшения условий жизни самих горожан является обновление общественного транспорта. Это наш первый проект по обновлению автобусного парка на Дальнем Востоке и, уверен, далеко не последний - в настоящее время мы прорабатываем реализацию аналогичных проектов и в других дальневосточных городах, - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.В скором времени при поддержке ВЭБ.РФ в Улан-Удэ планируется к запуску социокультурный проект на городских автобусах. Креативная команда города соберёт и запишет истории о Бурятии, а затем создаст из них аудиогиды, озвученные местными жителями. Эти истории смогут послушать все пассажиры новых автобусов через сканирование QR-кода в транспорте. Привычные маршруты станут для уланудэнцев способом узнать новое о родной республике от своих же земляков.Фото: пресс-служба правительства Бурятии