Общество 03.03.2023 в 17:28

В Улан-Удэ историческое здание превратилось в гостиницу

Реализация проекта заняла пять лет
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ историческое здание превратилось в гостиницу
В Улан-Удэ бизнесмен реконструировал историческое здание на улице Коммунистической под современный гостевой дом и спас его от дальнейшего разрушения, сообщили в мэрии города.

20 лет назад семья предпринимателя Юрия Павличенко купила старое здание. Супруги долго ломали голову, как его спасти, а идея буквально витала в воздухе.

- Наблюдали за развитием города. Заметили, что развивается туристическое направление, решили приспособить здание к туризму. Сделали современный мини-гостевой дом, где у нас можно разместиться в хостельном варианте, так и номерах повышенной комфортности, - рассказывал бизнесмен.
 
Путь реконструкции занял пять лет. Только согласование архитектурного облика растянулось на два года.

- Несмотря на тяжелый для гостиничного бизнеса период изоляции в городе появляются новые гостиницы. Мы придаем большое значению развитию исторического центра города. В рамках мастер-плана развития агломерации исторический центр выделен в отдельный проект. В этом году будет реализовываться субсидия Минэкономики России по проектированию туристического кода исторических центров городов. Здание отреставрировано в строгом классическом стиле. Оно удачно вписалось в архитектурный стиль рядом с объектами культурного наследия, - отметил зампредседателя Комитета экономического развития и туризма Аржан Малацагаев.
 
Гостевой дом «Байкал Эльпако» уже готов к приёму гостей. В распоряжении постояльцев 14 номеров различного класса. Хозяин верит, что открытие поможет развитию городского туризма.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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