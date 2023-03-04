В автосалоне Улан-Удэ обманули клиентку

Мошенница, которая устроилась на работу в автосалон, «нагрела» клиентку почти на 24 тыс. рублей.

Все началось с того, что горожанка купила автомобиль. Все шло хорошо, подготовили документы, сопровождать сделку назначили одну из сотрудниц. «Она сказала, что перед тем, как забрать автомобиль, необходимо установить сигнализацию, чтобы авто было полностью готово. Меня заверили, что можно не приезжать, а можно перевести деньги на рабочую карту», - жаловалась обманутая.

Доверчивая покупательница перевела средства на указанные реквизиты, но сигнализацию ей так и не установили. Ущерб для нее был большим, так как жила она небогато, зарплата жертвы обмана была всего около 20 тыс. рублей в месяц. Женщина написала заявление в полицию.

Как выяснили правоохранительные органы, деньги были переведены на карту родственницы девушки-мошенницы. Последняя потратила их на свои нужды. «В тот момент я нуждалась в денежных средствах, для оплаты своей съемной квартиры», - говорила преступница. Почему использовала счета родственников? Ее счета ранее были арестованы приставами из-за кредитных задолженностей. Девушка признала вину и извинилась.

Ранее преступница уже была судима за мошенничество Ингодинским райсудом (Забайкальский край) – получила 400 часов обязательных работ, отбыла наказание, но на путь исправления не встала.

За повторное мошенничество девушка из автосалона приговорена к году исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов зарплаты. Но наказание условное. Одновременно с новоявленной рецидивистки взыскан ущерб, который она нанесла клиентке фирмы. Уже выписан исполнительный лист.

Продолжает ли она трудиться в фирме или с позором уволена, неясно.





Фото: "Номер один"