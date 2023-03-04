В Бурятии подорожали посылки из Китая

Внутренний курс маркетплейса Alieexpress вырос до 84.65 рубля за американский доллар.

Это стало рекордным показателем с апреля прошлого года, когда на волне потребительской паники резко вырос курс доллара и, соответственно - курс китайского маркетплейса, который привязывает стоимость своих товаров к американской валюте, делая дополнительную надбавку (в среднем 7-9%) с целью избежать потерь из-за волатильности курса рубля.

Столь значительный рост стоимости курса в китайском маркетплейсе связан с продолжающимся ослаблением стоимости российского рубля, который с минимумов лета 2022 года (53,1 рубля за доллар) упал до 70,4 рубля за доллар в марте.

Для Бурятии это означает возобновление инфляционных процессов, которые были временно остановлены прошлогодним укреплением российской валюты. Ведь сегодня не только население закупает через маркетплейсы потребительские товары импортного производства, но и малый бизнес Бурятии.





Фото: "Номер один"