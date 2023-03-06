В Бурятии глава села отправил сыну «Ниву» в зону СВО

Шесть автомобилей отправлены в зону специальной военной операции. Технику высокой проходимости для последующей передачи на территорию выполнения боевых задач передают неравнодушные жители региона, сообщили в пресс-службе правительства республики.В надлежащее состояние транспортные средства приводят волонтеры. В среднем у специалистов на ремонт уходит около недели. Просторное помещение для подготовки автомобилей предоставила база «Бурятшинторг».«Жители всей республики передают личные автомобили, и мы своими руками ремонтируем их на средства фонда народного движения «Все для Победы!». Ранее было направлено три УАЗика, которые прибыли в зону СВО 2 марта, сейчас мы направили еще 6 автомобилей УАЗ, один багги и еще 6 транспортных средств проходят экстренное обслуживание, в кратчайшие сроки будут восстановлены и переданы нашим защитникам», - рассказал волонтер Николай Воротников.Глава Брянского поселения Кабанского района Николай Бурлаков, пожертвовал свою машину для отправки на СВО.«С апреля мой сын участвует в СВО, уже скоро будет год, как он там. Служил срочную службу, затем заключил контракт. Соседи-оймурцы сообщили, что есть такая возможность - отправить в зону спецоперации автомобиль, и я принял решение отдать «Ниву». Я надеюсь, что машина будет отправлена лично сыну. Она необходима для решения оперативных задач и хозяйственных вопросов. Надеюсь, автомобиль поможет нашим бойцам», - рассказывает Николай Бурлаков.Вместе с автомобилями бойцам из Бурятии направлено 25 тонн гуманитарного груза. Помощь собрана со всей республики. В частности, 15 тонн собрали в Иволгинском районе, 4 тонны поступило в республиканский ресурсный центр добровольчества «Добродом».«В гуманитарную помощь входят продукты питания, средства личной гигиены, тактическое оборудование, теплые вещи, нательное белье, лекарства. Сбор гуманитарной помощи продолжается, особо требуется тактическое снаряжение, оборудование, маскировочные сетки, носилки, лекарства, специальное военное оборудование. Принести гуманитарную помощь может любой желающей с понедельника по пятницу по адресу; ул. Бабушкина, 14 а», - отметила Дарима Жигжитова, руководитель «Добродома».Посылки будут доставлены бойцам из Бурятии, находящимся в зоне СВО, адресно. Подразделение региональной организации «Боевое братство» - «Спецназ - Б» будет сопровождать гуманитарный груз по уже отработанной схеме.Транспортные расходы для отправки гуманитарного груза и транспортных средств профинансировало АНО «Содействие», а строительная фирма «Бурятпроектреставрация» предоставила одну из трех фур для перевозки посылок бойцам.Фото: egov-buryatia.ru