В боях за Донбасс погиб доброволец из Бурятии

В ходе специальной военной операции на территории Украины на 41-м году жизни погиб Владимир Юхнин, сообщили «Номер один» родственники военнослужащего.Владимир Юхнин родился 24 апреля 1982 года в деревне Антипино Сарапульского района Удмуртской АССР в многодетной семье, рано потерял отца, воспитывался бабушкой. В школе в средних классах награждался путёвкой в «Артек». С раннего детства занимался спортивной гимнастикой. В 2004 году окончил техникум по специальности электрик в г. Можга.В Бурятию приехал жить и работать в 2009 году. В 2010 году создал семью, воспитывал 4 детей.«Владимир Владимирович постоянно работал на стройках, производствах. Имел ряд строительных специальностей. Брался за любую работу. Был добросовестным, мастером на все руки, бескорыстным, отзывчивым на оказание посильной помощи, чутким, талантливым от природы, увлекался живописью, шахматами, исторической литературой. Был очень скромным снаружи, но с богатым духовным миром внутри. Был хорошим семьянином. Два его деда были ветеранами Великой Отечественной войны, поэтому у него всегда присутствовал дух патриотизма», - сообщили родственники погибшего военного.Владимир Юхнин добровольно отправился в зону СВО 1 октября 2022 года. Служил в звании гвардии рядовой мотострелкового батальона, механиком–водителем БМП.2 февраля 2023 года в ходе ожесточенных боев в районе поселка Белогоровка Донецкой народной республики получил тяжелые ранения, не совместимые с жизнью. За проявленный героизм награждён Орденом Мужества посмертно.