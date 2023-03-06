Александр Козлов: «Соприкоснуться с природой и не навредить ей»

Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении подготовленный минприроды России законопроект о развитии экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, сообщила пресс-служба природоохранного ведомства.«Законопроект заложит единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, сделает прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами. Сейчас для того, чтобы сделать особо охраняемые территории привлекательными - оборудовать их новыми экотропами, пунктами размещения и другой инфраструктурой, нужен источник дохода. Законопроект об экологическом туризме как раз предусматривает привлечение сил и средств третьих лиц. Но исключительно на те территории, где это возможно», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.Особо охраняемые природные территории представляют огромный интерес для туристов. И с каждым годом он только растёт. За 2022 год посещаемость ООПТ федерального значения выросла до 14 миллионов человек.О важности этой законодательной инициативы заявил президент России в ходе послания Федеральному Собранию.Законопроект впервые вводит понятие туризма на ООПТ. Вводятся также критерии организации посещения заповедных территорий России. Кроме того, для каждой территории будет определена предельно допустимая рекреационная ёмкость: больше положенного туристов просто не пустят, а посещения будут проводиться только по согласованным правилам.«Первое условие для организации туризма, которое вводит новый документ - сохранение природных объектов, растительного и животного мира. Второй - минимизация негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении туризма. Закон позволит создать систему планирования для каждого заповедника, нацпарка или заказника – при грамотном подходе можно регулировать антропогенную нагрузку, перераспределить поток посетителей с одних участков на другие. А значит, человек сможет соприкоснуться с природой и не навредить ей», - отметил глава минприроды России Александр Козлов.Принятие документа поддержало и профильное сообщество. Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму Вадим Мамонтов отметил, что федеральный закон об экологическом туризме давно необходим. По его словам, сложилась парадоксальная ситуация - туризм на особо охраняемых природных территориях есть, а законодательного регулирования нет.«За десятилетия работы туроператорское сообщество накопило огромный практический опыт, который требует единого теоретического осмысления не только термина «экологический туризм», но и механизмов оценки рекреационной ёмкости территорий, а также способов вовлечения местных жителей в эту работу. Регламентированный подход позволит создавать природосберегающую инфраструктуру и турпродукты высокого уровня, которые будут закрывать глубинные потребности путешественников в природу. Улучшит инвестиционный климат регионов России, что повлечёт за собой ещё более активное развитие безопасного внутреннего туризма, в том числе на заповедных территориях. И, безусловно, повысит качество жизни местного населения. Все это в конечном итоге обеспечит сохранность ценнейших природных комплексов на поколения вперед. При этом они будут не закрыты от человека, а станут частью его социально-экономической ответственности и национальной гордости», - подчеркнул Вадим Мамонтов.Согласно законопроекту, рекреационная деятельность в национальных парках допускается только в границах их специальных зон. Для ООПТ будет отдельно установлен перечень объектов, разрешённых к размещению и разработан план рекреационной деятельности. В него войдут данные о посещаемых природных комплексах и объектах, допустимой рекреационной ёмкости территории при осуществлении туризма, местоположении и границах земельных участков, предназначенных для размещения объектов, а также требования к охране заповедной территории и использованию. В правила организации и осуществления туризма, войдут и требования обеспечения безопасности на особо охраняемых природных территориях, особенно это касается сложно проходимых маршрутов и высокогорных восхождений.Потенциальные инвесторы получат земельный участок исключительно на условии выполнения природоохранных обязательств и на основе торгов на право заключения соглашения об осуществлении рекреационной деятельности.Для действующих арендаторов земельных участков на ООПТ законопроект предусматривает «переходный период», в течение которого им необходимо заключить соглашения об осуществлении рекреационной деятельности. Также документ позволит устранить имеющиеся противоречия при осуществлении рекреационной деятельности в связи с одновременным действием двух правовых режимов – ОЭЗ и ООПТ.«Потребность в законе о туризме на особо охраняемых природных территориях давно назрела. Часто приходится сталкиваться с предостережениями и предписаниями контрольных органов в части соблюдения природоохранного законодательства. На эти документы каждый раз приходится истребовать позицию министерства природных ресурсов. Принятие закона даст возможность чётче координировать работу на местах, устранит существующие пробелы в законодательстве. В то же время данный закон внесёт ясность населению России в части того, каким должен и может быть туризм в каждом из типов ООПТ. Поможет разобраться с нагрузкой на экосистемы, определив на федеральном уровне предельно допустимую антропогенную нагрузку», - отметил и.о. директора ФГБУ «Государственный природный заповедник «Утриш» Олег Чихачев.«Регулирование экологического туризма очень важно в существующих реалиях. Принятие закона вводит утверждённое понятие экологического туризма, которое не будет подразумевать двояких трактовок», - отметил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.Руководитель комитета по экологическому туризму Российского союза туриндустрии, директор ФГБУ государственного природного биосферного заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий сообщил, что предлагаемые законопроектом новации - актуальные и неотъемлемые условия развития туристско-рекреационной деятельности на ООПТ.«Данные нормы были предложены впервые и их утверждение на законодательном уровне позволит исключить разночтения и неоднозначные толкования, а также будет способствовать сохранению, вовлеченных в рекреационную деятельность природных объектов и комплексов, а в случае необходимости позволит принять своевременные и грамотные управленческие решения», - добавил он.Сегодня в России действуют 104 заповедника, 62 заказника и 65 национальных парков федерального значения.«По моему мнению, принятие закона позволит повысить инвестиционную привлекательность ООПТ и значительно улучшит инфраструктурную обеспеченность территорий. Будет определена предельно допустимая рекреационная ёмкость, то есть определено предельное количество посетителей и чётко определены правила возможного поведения. С моей точки зрения, принятие данного законопроекта это большой шаг вперед в формировании цивилизованной системы экологического туризма на особо охраняемых территориях федерального значения», - сказала председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин.Фото: МПР РФ