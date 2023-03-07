Общество 07.03.2023 в 09:41
В Бурятии строительство новой школы идет с отставанием от графика
Это вызвало недовольство прокурора республики
Текст: Константин Воронов
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев побывал с рабочей поездкой в Еравнинском районе, в ходе которой посетил строящуюся школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское.
«В ходе осмотра строящегося здания установлено, что работы выполняются с отставанием от графика. В связи с этим Михаил Филичев объявил предостережение исполняющему обязанности директора школы о недопустимости нарушений федерального законодательства и предупредил об ответственности за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: прокуратура Бурятии
«В ходе осмотра строящегося здания установлено, что работы выполняются с отставанием от графика. В связи с этим Михаил Филичев объявил предостережение исполняющему обязанности директора школы о недопустимости нарушений федерального законодательства и предупредил об ответственности за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: прокуратура Бурятии
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