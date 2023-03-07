Общество 07.03.2023 в 15:55

Свидания будем посещать через химчистку

Бурятстат посчитал цену одной романтической встречи парня и девушки
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Текст: Номер один
Свидания будем посещать через химчистку
Бурятстат порадовал романтической статистикой в канун 8 марта. Труженики статистики не поленились и выяснили - сколько нынче стоит романтическое свидание. Цифры шокируют даже во времена серьезной инфляции. Для девушки свидание обойдется в 3 029,05 рубля, а для парня в 9 648,36 рубля, свидетельствует инфографика статведомства.

У прекрасного пола все вроде бы и логично: стрижка в женском зале – более 500 рублей, маникюр – более 700, платье – почти 1800 (платье/костюм женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, заботливо уточняет Бурятстат). Ну, вообще-то по минимуму. Нет дорогого мейкапа, спа- процедур и прочих видов услуг индустрии красоты.

Парням сложнее. Стрижка в мужском зале – 395 целковых, химчистка мужского костюма – почти 1300. Подарок объекту ухаживаний: цветы 1375, книга – 535 рублей. Ну, и культурная программа, за которую, конечно, платит мужчина. Если ресторан, то более 4500 на двоих, два билета в театр – более 1000. А проводить даму домой на такси - почти 500 рублей. Видимо включая свой обратный путь домой.

Короче говоря, женись, даже не целуясь.

Хотя к выкладкам есть вопросы. Например. Можно, конечно, ходить на свидания через химчистку. Но есть сомнения в том, что кто-то это делает. Привычнее обойтись одежной щеткой или спецнасадкой к пылесосу. И по мелочи, но начистоту. Если нынче девушке на свидании подарить книгу, что будет? Не исключено, получишь ею по голове. Утверждение Максима Горького о том, что «книга – лучший подарок» забыто напрочь. А не дай Бог, пассия сочтет это за намек – мол, дурочка.

В чем прав, безусловно, Бурятстат, так это в том, что все как-то дороговато. Ведь раньше, как было: пригласил даму в кино (максимум три рубля за два билета на две серии на вечерний сеанс), угостил в буфете мороженым/пирожным и стаканом чудного нектара «Буратино» (все вместе копеек 35) и проводил до дому на автобусе (5 копеек). Всех удовольствий рублей на четыре-пять. Оба в свитерах и джинсах (какая на фиг химчистка!). Через три сеанса можно ехать до ЗАГСа. Вот тут и в ресторан уместно зайти (десятки на двоих вполне себе).

Хотя и сейчас – корректнее надо бы статистикам считать! А то декларируемая ими инфляция часто не совпадает с нашими ощущениями от посещений магазинов. Какие уж тут свидания…



Фото: pixabay.com

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