В Кабанске на пожаре дома пострадал мужчина

В Бурятии утром 7 марта на пульт пожарной охраны поступила информация о загорании жилого дома в селе Кабанск. На момент прибытия первого подразделения республиканской противопожарной службы горела веранда и крыша дома.В тушении участвовали восемь огнеборцев и три единицы техники. Для ликвидации открытого огня понадобилось 20 минут, сообщили в региональном главке МЧС.В результате пожара 36-летний мужчина получил ожоги голени и руки. Огнем уничтожены крыша дома и веранда на общей площади 57 кв метров, стены дома изнутри закопчены.По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.Фото: 03.mchs.gov.ru