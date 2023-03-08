Общество 08.03.2023 в 11:38
В Кабанске на пожаре дома пострадал мужчина
Он получил ожоги голени и руки; огнем уничтожены огнем крыша дома и веранда
Текст: Номер один
В Бурятии утром 7 марта на пульт пожарной охраны поступила информация о загорании жилого дома в селе Кабанск. На момент прибытия первого подразделения республиканской противопожарной службы горела веранда и крыша дома.
В тушении участвовали восемь огнеборцев и три единицы техники. Для ликвидации открытого огня понадобилось 20 минут, сообщили в региональном главке МЧС.
В результате пожара 36-летний мужчина получил ожоги голени и руки. Огнем уничтожены крыша дома и веранда на общей площади 57 кв метров, стены дома изнутри закопчены.
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.
Фото: 03.mchs.gov.ru
В тушении участвовали восемь огнеборцев и три единицы техники. Для ликвидации открытого огня понадобилось 20 минут, сообщили в региональном главке МЧС.
В результате пожара 36-летний мужчина получил ожоги голени и руки. Огнем уничтожены крыша дома и веранда на общей площади 57 кв метров, стены дома изнутри закопчены.
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.
Фото: 03.mchs.gov.ru