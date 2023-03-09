В Бурятии волонтеры восстанавливают автомобили для нужд СВО

«Особое внимание при ремонте машин мы обращаем не на внешний вид, а на ходовые качества, на его силовые агрегаты, проходимость, чтобы двигатель хорошо работал, не подводил. У нас в обязательном порядке меняются колеса, ставятся новые, противогрязевые, новый аккумулятор. Обязательно проводится диагностика двигателя и всех силовых узлов. Перед отправкой проверяем автомобиль, чтобы здесь все проблемы выявить и устранить, чтобы там ребята не возились», - рассказал Сергей Воротников.













Два брата из Бурятии Николай и Сергей Воротниковы создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд СВО. К их команде присоединились неравнодушные земляки, сообщили в пресс-службе правительства республики.Они ремонтируют старые автомобили, «начиняя» их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии. Уже 12 личных автомобилей передали жители Бурятии для восстановления и передачи военнослужащим.«Всё начиналось с того, что я решил передать два своих УАЗа, один из которых бронированный, нашим ребятам на передовой. Хотелось помочь. Сейчас такая ситуация, что нельзя просто сидеть и смотреть, надо включаться всем. Раз воевать не могу, зато могу чем-то другим помогать. Мы с братом Николаем, который сам участвовал в СВО, дважды ранен, организовали эту работу. Он сам лучше всех знает, что нужно там, на передовой», - рассказывает один из основателей движения Сергей Воротников.Когда земляки узнали о такой возможности, они также начали передавать свои автомобили на ремонт. И с помощью волонтеров активистам удалось собрать средства на ремонт и замену комплектующих. Активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Перед отправкой в зону СВО машины проходят диагностику и тест-драйв.Фото и видео: egov-buryatia.ru