Общество 09.03.2023 в 11:40

В Бурятии волонтеры восстанавливают автомобили для нужд СВО

Братья Николай и Сергей Воротниковы создали добровольческое движение
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Текст: Номер один
В Бурятии волонтеры восстанавливают автомобили для нужд СВО
Два брата из Бурятии Николай и Сергей Воротниковы создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд СВО. К их команде присоединились неравнодушные земляки, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Они ремонтируют старые автомобили, «начиняя» их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии. Уже 12 личных автомобилей передали жители Бурятии для восстановления и передачи военнослужащим.

«Всё начиналось с того, что я решил передать два своих УАЗа, один из которых бронированный, нашим ребятам на передовой. Хотелось помочь. Сейчас такая ситуация, что нельзя просто сидеть и смотреть, надо включаться всем. Раз воевать не могу, зато могу чем-то другим помогать. Мы с братом Николаем, который сам участвовал в СВО, дважды ранен, организовали эту работу. Он сам лучше всех знает, что нужно там, на передовой», - рассказывает один из основателей движения Сергей Воротников.

Когда земляки узнали о такой возможности, они также начали передавать свои автомобили на ремонт. И с помощью волонтеров активистам удалось собрать средства на ремонт и замену комплектующих. Активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Перед отправкой в зону СВО машины проходят диагностику и тест-драйв.

«Особое внимание при ремонте машин мы обращаем не на внешний вид, а на ходовые качества, на его силовые агрегаты, проходимость, чтобы двигатель хорошо работал, не подводил. У нас в обязательном порядке меняются колеса, ставятся новые, противогрязевые, новый аккумулятор. Обязательно проводится диагностика двигателя и всех силовых узлов. Перед отправкой проверяем автомобиль, чтобы здесь все проблемы выявить и устранить, чтобы там ребята не возились», - рассказал Сергей Воротников.



Фото и видео: egov-buryatia.ru
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