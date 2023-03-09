Общество 09.03.2023 в 15:30

В Забайкалье взорвался газ в жилом доме в Антипихе

Произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4-м и 5-м этажами, а также между 5-м этажом и крышей
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В Забайкалье взорвался газ в жилом доме в Антипихе
В Забайкалье сегодня в 8:50 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о взрыве бытового газа в квартире с последующим частичным обрушением конструкций здания по адресу посёлок Антипиха, улица Боровая, 6, сообщили в Главном управлении МЧС по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей, уточнили в главке.



На месте взрыва работают сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. Там же находится губернатор Забайкалья Александр Осипов, заместитель губернатора Александр Костенко. Всего задействовано 182 человека и 36 единиц техники. Работают шесть бригад скорой помощи, а также министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

Спасены восемь человек, включая двух детей.

Прокуратура Забайкальского края проводит проверку по факту взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха краевого центра. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Забайкальского края Максим Ершов, сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям уполномоченных служб, обратив особое внимание на вопросы оказания помощи пострадавшим гражданам.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края
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