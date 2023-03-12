Бык с Уолл-Стрит принес достаток в Этнографический музей

Сегодня ему есть чем удивить. Теперь это не просто застывший музей под открытым небом, но и ставшее популярным место семейного отдыха и ярких праздников.В 2023-м мы отмечаем 100-летие Бурятии. В этом же году у Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ тоже будет юбилей. Точнее, два: ровно 50 лет со дня открытия и 55 лет со дня основания.Приказ о создании «Этнографического музея-заповедника культуры и быта народов Забайкалья» издали в 1968 году. Следующие пять лет шли экспедиции, чтобы наполнить фонды музея. Со всей Бурятии и Иркутской области свозили памятники народного зодчества, что-то покупали, что-то люди отдавали в дар. Сегодня в музейных фондах более 18 тыс. экспонатов. И за полвека не изменился главный принцип - сохранение аутентичной культуры нашего региона.- Наши предшественники заложили мощный фундамент для неиссякаемого интереса к материальной культуре бурят, эвенков, старообрядцев и казаков через наши дома и предметы, очень удачно выбрали локацию. Более того, подумали о перспективе и в 1978 году получили дополнительно большой участок земли рядом с музеем. В новейшей истории музея отправной точкой можно назвать выездное совещание правительства РБ во главе с Алексеем Цыденовым, после которого в музее заменили электросети, приобрели грузовой транспорт, построили большую парковку и разработали программу развития музея, - сказал директор Этнографического музея Алексей Маладаев.Самое сложное – сохранить экспонаты. Резко континентальный климат и обветшание со временем могут уничтожить ценную память прошлого, а любые работы по восстановлению - это сложный и дорогой процесс. Реставрацией могут заниматься только лицензированные организации под строгим контролем комитета по охране памятников.Например, современники уже не смогут в любой день насладиться красотой иконостаса в старообрядческой Никольской церкви. Сегодня он заменен высокоточной копией. В связи с перепадами температур началось разрушение лакокрасочного слоя икон. Иконы бережно законсервированы и теперь хранятся в специальном фондохранилище. Это пример того, как современные технологии приходят на помощь музеям, делая старинные экспонаты бессмертными.Для сохранения мелких ценных деревянных экспонатов музею пришлось приобрести специальный, разработанный учеными аппарат, который уничтожает древоточцев. Механизм напоминает микроволновую печь. Деревянный предмет ставится в большой облучатель и находящиеся внутри него вредители погибают.С 2015 года идет постепенная реставрация металлических предметов, например конской сбруи и седел, уникальных предметов быта, декоративно-прикладного искусства, в том числе выполненных из серебра ювелирных украшений бурят. Однако этой работы недостаточно.- К сожалению, специалистов высокого уровня очень мало. В Бурятии есть лицензированные специалисты по реставрации металла. Но по ткани, дереву, меху и коже нет. Этот вопрос очень беспокоит все музейное сообщество, - говорит руководитель музея.Современность диктует новые тренды. Сегодня музей без интерактива уже не привлекает посетителей. В Этнографическом музее есть большая территория, антураж, но исключительно своими силами красочные действа организовать трудозатратно. На помощь приходят творческие коллективы театров, профессиональные и любительские группы артистов.- Конечно, хочется повторить опыт коллег из подобных нам музеев Иркутска, Красноярска, Рязани, где есть собственные творческие коллективы, свои аниматоры. Чтобы мы могли организовывать театрализации и праздники собственными силами. Со временем все будет, но пока работы много, а людей не хватает, - объяснил директор Алексей Анатольевич.Но даже интерактив и масса ценных экспонатов не спасут современный музей, если не будет развиваться территория комфортного отдыха. Сегодня здесь есть большие качели, игровая площадка, детская сказочная зона, где поселилась Баба Яга. Проект дополняют удивительные большие инсталляции рыбы, совы, волка и пчел, выполненные из коры, палок и бечевки.Этномузей стал первым в городе местом, где организован парк топиарий. Проще говоря, парк вечнозеленых экспозиций. Из Липецкой фабрики приехало 12 фигур, в том числе пять священных животных бурят: верблюд, коза, лошадь, корова, баран. Пока руководство музея выбирало в каталоге наиболее интересные экспонаты, на глаза попался бык. Сегодня он самый популярный из всех вечнозеленых.- Этот бык - копия знаменитого памятника в Нью-Йорке. Атакующий бык с Уолл-Стрит – улицы, знаменитой финансовым рынком. Быка установили как символ экономического роста. Законы экономики или чудо, но после того, как мы привезли такого же быка, дела музея пошли в гору. Кстати, у оригинального быка в Нью-Йорке есть интересная традиция – многие его трут на удачу, чтобы он принес финансовый успех. Мы верим, что и у нашего быка тоже есть такая способность - улыбается Алексей Маладаев.Символ благосостояния сработал, как надо. Но если серьезно, успехи учреждения - это явно заслуга кропотливого труда небольшого коллектива. В будущем музей планирует пополнять коллекцию топиарий, чтобы на каждый год восточного календаря был свой отдельный вечнозеленый символ.Уголок живой природы в музее тоже начинался с простого. Первыми живыми экспонатами были бараны и другие мелкие животные, а сегодня в музее более 100 животных 40 видов, включая краснокнижных.В зоопарке на территории Этнографического музея у каждого животного есть собственный вольер со специальным «местом для утаивания». В нем зверек может спрятаться от надоедливых глаз посетителей.В зоопарке предусмотрено несколько уровней безопасности, включая забор высотой в 3,5 метра. Но, несмотря на все меры, казусы случаются. Так, в список беглецов попали три яка и тигр. Это произошло в 2020 и 2022 годах.- Есть такое понятие «человеческий фактор». Многое с этим связано. Мы просто раньше выводили яков из вольеров пастись. После их побега перестали это делать. А ситуация с тигром по кличке Ермак была резонансной. На самом деле это случайность, - разъясняет директор музея. - Все вольеры были закрыты, но он смог выбежать из-за технологического нарушения.Какое именно произошло «нарушение», Алексей Маладааев не уточнил. Однако пояснил, что Ермак не успел выбежать за территорию самого музея.Коллектив музея сработал оперативно. Моментально эвакуировали посетителей, предупредили жителей прилегающих ДНТ и СНТ, вызвали ветеринаров и экстренные службы. Сотрудники полиции патрулировали прилегающий массив.- Тигр сам хотел попасть обратно домой, больше всех испугался. Ну и мы, конечно, тоже. Самым главным было животному не навредить. Мы применили специальные препараты, которые успокаивают и погружают в сон. После этого погрузили его на специальную тележку и поместили внутрь вольера, - объяснил директор Этнографического музея.Сотрудники музея заметили, что в последние годы дети и молодежь стали более частыми гостями этнотерритории. Конечно, большую роль сыграла Пушкинская карта, ставшая для молодежи пропуском в мир культурных событий, но одно дело - иметь пропуск и совершенно другое – увлечься увиденным.- Сегодня вокруг нас огромное море тревоги. Происходят глобальные процессы, и каждый из нас ищет свой берег спокойствия. Когда ты приходишь в музей, то понимаешь: «Все это уже было в мире». Когда ходишь и чувствуешь эти предметы, их дыхание и историю, понимаешь, что бояться не надо. Нужно просто жить и работать сегодня. Наши предки все пережили, а значит и мы тоже все преодолеем, - философски подытожил нашу беседу Алексей Маладаев.Фото: «Номер один»