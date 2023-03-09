Общество 09.03.2023 в 17:35

В Улан-Удэ и четырех районах Бурятии будут бесплатно стерилизовать собак

Акция распространяется на самок собак крупных размеров
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ и четырех районах Бурятии будут бесплатно стерилизовать собак
Акция по бесплатной стерилизации собак стартует 15 марта и продлится до конца года в Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, в ходе акции будут бесплатно стерилизовать самок собак крупных размеров, операция для которых дороже, чем для самцов.

«Бесплатная стерилизация направлена на снижение числа безнадзорных животных посредством предупреждения появления нежелательного потомства и последующего выбрасывания его на улицы, что ведет к пополнению стай безнадзорных животных», - пояснили в ведомстве.

Для стерилизации приобретено специальное оборудование - коагуляторы для предупреждения кровотечений, хирургические столы для выездных мероприятий, весы для определения массы тела животного для расчета дозы наркоза и все расходные материалы.

Бесплатная стерилизация будет проходить по субботам, для нее определенны соответствующие места. Так что у работающих людей будут возможность воспользоваться акцией в выходной день.

По всем вопросам, а также для записи на бесплатную стерилизацию жители Улан-Удэ и приграничных к городу районов могут обратиться по следующим телефонам:

Улан-Удэ: 18-00-31

Заиграевский район: 8-30136-41-401

Иволгинский район: 8-30140-21-824, 8-30140-21-746

Тарбагатайский район: 8-30146-56-060

Прибайкальский район: 8-30144-41-043

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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