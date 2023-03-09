В Улан-Удэ и четырех районах Бурятии будут бесплатно стерилизовать собак

Акция по бесплатной стерилизации собак стартует 15 марта и продлится до конца года в Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском районах. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, в ходе акции будут бесплатно стерилизовать самок собак крупных размеров, операция для которых дороже, чем для самцов.«Бесплатная стерилизация направлена на снижение числа безнадзорных животных посредством предупреждения появления нежелательного потомства и последующего выбрасывания его на улицы, что ведет к пополнению стай безнадзорных животных», - пояснили в ведомстве.Для стерилизации приобретено специальное оборудование - коагуляторы для предупреждения кровотечений, хирургические столы для выездных мероприятий, весы для определения массы тела животного для расчета дозы наркоза и все расходные материалы.Бесплатная стерилизация будет проходить по субботам, для нее определенны соответствующие места. Так что у работающих людей будут возможность воспользоваться акцией в выходной день.По всем вопросам, а также для записи на бесплатную стерилизацию жители Улан-Удэ и приграничных к городу районов могут обратиться по следующим телефонам:Улан-Удэ: 18-00-31Заиграевский район: 8-30136-41-401Иволгинский район: 8-30140-21-824, 8-30140-21-746Тарбагатайский район: 8-30146-56-060Прибайкальский район: 8-30144-41-043Фото: пресс-служба правительства Бурятии