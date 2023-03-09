Общество 09.03.2023 в 20:17

В Чите из-под завалов взрыва в доме спасены 12 человек, в том числе трое детей

Пострадали сесть человек, возбуждены два уголовных дела, взятых под контроль прокуратурой
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В Чите из-под завалов взрыва в доме спасены 12 человек, в том числе трое детей
Ещё одного ребенка спасли из-под завалов на пятом этаже на месте обрушения конструкций в многоквартирном доме в Чите в поселке Антипиха, сообщили в Главном управлении МЧС по Забайкальскому краю .

После объявленной минуты тишины спасатели услышали голос ребенка, доносящийся из-под бетонных плит. Был проведен разбор конструкций. Спасатели спустили пострадавшего на жестких носилках по автолестнице и передали скорой медицинской помощи.

По предварительной информации в здании больше людей нет.  

Всего спасены 12 человек, в том числе трое детей. Из  них пять человек (трое детей) извлечены из-под завалов, пострадали 7 человек.

Прокуратура Забайкальского края в ходе проверки по факту взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха краевого центра проконтролирует защиту прав пострадавших жильцов, для которых уполномоченными органами определены пункты временного размещения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поручение об этом дал прокурор Забайкальского края Максим Ершов, который примет сегодня участие во внеочередном заседании региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители надзорного ведомства оценят полноту принимаемых органами власти мер по устранению последствий чрезвычайной ситуации, а также по оказанию помощи жильцам дома.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты возбужденного по данному факту следственными органами уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью  2 статьи 238 (оказание услуг ненадлежащего качества) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Фото: 75.mchs.gov.ru
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