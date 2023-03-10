Общество 10.03.2023 в 10:34

Глава Забайкалья навестил пострадавших от взрыва газа

Быстринский ГОК поможет в восстановлении и благоустройстве дома в Антипихе
A- A+
Текст: Номер один
Глава Забайкалья навестил пострадавших от взрыва газа
Глава Забайкалья Александр Осипов сегодня утром  обсудил с врачами краевой детской клинической больницы лечение мальчика, который находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в жилом доме посёлка Антипиха. Специалисты отметили, что пересмотрена степень ожогов ребенка - с 40% до 11%, сообщили в краевой администрации.

Забайкальские врачи проведут  сегодня телемедицинскую консультацию с врачами Российской детской клинической больницы имени Пирогова. Глава региона поручил досконально обсудить с московскими коллегами все нюансы лечения и доложить об итогах.

Александр Осипов пожелал скорейшего выздоровления и пострадавшей женщине, которая госпитализирована в городскую больницу №1 Читы.

«Когда все случилось, меня сразу вывели пожарные и увели в скорую, увидела свой дом снаружи, аж поднялось давление. В квартире на кровати рядом со мной были кирпичи, а через потолок видно небо», - рассказала жительница дома.

Александр Осипов отметил, что женщина получит материальную помощь и поручил помочь ей с восстановлением документов.

«Слава Богу, сейчас всё закончилось. Выздоравливайте!», - сказал губернатор.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор Быстринского ГОКа Александр Попов приняли сегодня решение о том, что предприятие окажет помощь в восстановлении и благоустройстве территории возле жилого дома в Антипихе, где накануне произошёл взрыв бытового газа.

«Работы планируется начать после разбора обрушившихся конструкций и полного обследования дома для оценки поврежденности стен и перекрытий – только в случае подтверждения дальнейшей безопасной эксплуатации объекта для жителей», - рассказали на предприятии.

Напомним, днём 9 марта в читинском доме по улице Боровая, 6, произошёл взрыв газа. Силами МЧС России и поисково-спасательной службы спасены 12 человек. Кроме того, из здания были эвакуированы 117 человек.

Быстринский ГОК – ведущее горнодобывающее предприятие и один из крупнейших налогоплательщиков Забайкальского края. Входит в пятёрку главных работодателей региона. Быстринский ГОК - социально-ориентированная компания. В период пандемии в помощь медицинским организациям направлено порядка 400 миллионов рублей на приобретение медоборудования и лекарственных препаратов. Во время паводков в Газимуро-Заводском районе были выделены средства и техника для восстановления транспортного сообщения между поселениями.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края
Теги
инцидент газ взрыв Чита

Все новости

Депутат Хурала Бурятии взял под опеку семью погибшего военного
10.03.2023 в 11:37
Еравна собрала более 3,6 млн рублей для военнослужащих-земляков
10.03.2023 в 11:35
В Бурятии таможня мзду не берет
10.03.2023 в 11:22
В Бурятии в этом году капитально отремонтируют 17 школ
10.03.2023 в 10:56
В районе Бурятии наказали лесозаготовщиков за взятку
10.03.2023 в 10:56
Глава Забайкалья навестил пострадавших от взрыва газа
10.03.2023 в 10:34
Два человека погибли в столкновении фуры и автомобиля скорой помощи в Бурятии
10.03.2023 в 10:18
В Улан-Удэ транспортные полицейские наказали двух авиапассажиров
10.03.2023 в 10:02
Мобилизованный житель Бурятии пропал без вести
10.03.2023 в 09:59
Ремонт в квартире за счет управляющей организации
10.03.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

Читайте также
Депутат Хурала Бурятии взял под опеку семью погибшего военного
«Мужское плечо нужно каждому ребенку», считает депутат Иннокентий Вахрамеев
10.03.2023 в 11:37
Еравна собрала более 3,6 млн рублей для военнослужащих-земляков
Благотворительный марафон состоялся в театре оперы и балета
10.03.2023 в 11:35
В Бурятии таможня мзду не берет
Пытавшегося стать взяткодателем новоявленного «Абдуллу» будут судить
10.03.2023 в 11:22
В Бурятии в этом году капитально отремонтируют 17 школ
4 школы отремонтируют в Улан-Удэ, еще 13 – в районах республики
10.03.2023 в 10:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru