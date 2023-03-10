Глава Забайкалья навестил пострадавших от взрыва газа

Глава Забайкалья Александр Осипов сегодня утром обсудил с врачами краевой детской клинической больницы лечение мальчика, который находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в жилом доме посёлка Антипиха. Специалисты отметили, что пересмотрена степень ожогов ребенка - с 40% до 11%, сообщили в краевой администрации.Забайкальские врачи проведут сегодня телемедицинскую консультацию с врачами Российской детской клинической больницы имени Пирогова. Глава региона поручил досконально обсудить с московскими коллегами все нюансы лечения и доложить об итогах.Александр Осипов пожелал скорейшего выздоровления и пострадавшей женщине, которая госпитализирована в городскую больницу №1 Читы.«Когда все случилось, меня сразу вывели пожарные и увели в скорую, увидела свой дом снаружи, аж поднялось давление. В квартире на кровати рядом со мной были кирпичи, а через потолок видно небо», - рассказала жительница дома.Александр Осипов отметил, что женщина получит материальную помощь и поручил помочь ей с восстановлением документов.«Слава Богу, сейчас всё закончилось. Выздоравливайте!», - сказал губернатор.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор Быстринского ГОКа Александр Попов приняли сегодня решение о том, что предприятие окажет помощь в восстановлении и благоустройстве территории возле жилого дома в Антипихе, где накануне произошёл взрыв бытового газа.«Работы планируется начать после разбора обрушившихся конструкций и полного обследования дома для оценки поврежденности стен и перекрытий – только в случае подтверждения дальнейшей безопасной эксплуатации объекта для жителей», - рассказали на предприятии.Напомним, днём 9 марта в читинском доме по улице Боровая, 6, произошёл взрыв газа. Силами МЧС России и поисково-спасательной службы спасены 12 человек. Кроме того, из здания были эвакуированы 117 человек.Быстринский ГОК – ведущее горнодобывающее предприятие и один из крупнейших налогоплательщиков Забайкальского края. Входит в пятёрку главных работодателей региона. Быстринский ГОК - социально-ориентированная компания. В период пандемии в помощь медицинским организациям направлено порядка 400 миллионов рублей на приобретение медоборудования и лекарственных препаратов. Во время паводков в Газимуро-Заводском районе были выделены средства и техника для восстановления транспортного сообщения между поселениями.Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края