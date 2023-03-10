В Бурятии таможня мзду не берет

В Бурятии Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению иностранного гражданина по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий), сообщили в пресс-службе управления.По данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемый лично передал инспектору отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни взятку в виде 1 200 долларов за оформление временного ввоза из иностранного государства для личного пользования двух транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На самом деле планировался последующий вывоз машин за пределы Российской Федерации.После передачи взятки обвиняемый был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Бурятской таможни и УФСБ России по Бурятии. Сотрудник таможни заранее известил правоохранительные органы о поступившем ему незаконном предложении.Вину в совершенном преступлении фигурант признал в полном объеме.Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Кяхтинский районный суд Бурятии для рассмотрения по существу.Фото: Бурятская таможня