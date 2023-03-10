Общество 10.03.2023 в 12:46

Экс-адвокат из Бурятии пожаловалась на «пыточные условия» содержания в СИЗО

Женщина ощущала себя зверем из-за пребывания в клетке

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Текст: "Номер один"
Экс-адвокат из Бурятии пожаловалась на «пыточные условия» содержания в СИЗО

Жительница республики обратилась в Советский районный суд с иском к ФСИН России с требованием взыскать с федеральной службы исполнения наказаний 2,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за «содержание в пыточных условиях».

Женщина была задержана, а позднее осуждена по подозрению в совершении преступления по ст. ч. 3 ст. 30, ч. 4ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Экс-адвокату было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок два года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Уже находясь в колонии, женщина решила пожаловаться на условия содержания в СИЗО. Бывшему адвокату, в частности, не понравилось то, что во время судебных заседаний ее запирали в клетку.

«Из-за действий сотрудников истец чувствовала себя неполноценным человеком, зверем в клетке для обозрения окружающих. Помещение в клетку умаляло достоинство личности, нанесло оскорбление, моральную и нравственную травму. Содержась в таких условиях, она ощущала беспомощность, неполноценность, страх, тревогу, явную дискриминацию. Данное отношение усугубило отношение к ней как к личности в целом, допущено обращение, унижающее человеческое достоинство, ухудшилось состояние ее здоровья», - следует из материалов дела.

Исковые требования гражданки суд не удовлетворил.

«Исходя из того, что истцом не представлено бесспорных и достаточных доказательств того, что в результате содержания ее в металлической клетке во время судебных заседаний в здании суда, а также за металлическим ограждением в помещении для видеоконференцсвязи в следственном изоляторе во время судебных заседаний причинен реальный физический вред, глубокие физические или психические страдания, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований», - постановил суд.

 
Фото: "Номер один"

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