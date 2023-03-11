Общество 11.03.2023 в 17:24
Фестиваль «Байкальская миля» в Бурятии собрал более трёх тысяч зрителей
Для республики фестиваль уже стал туристическим брэндом
Текст: Константин Воронов
В селе Максимиха завершился фестиваль скорости «Байкальская миля». Он собрал 90 команд из разных регионов страны и более трёх тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Для республики фестиваль, который проводится уже в пятый раз, стал туристическим брэндом, который способствует развитию малых предприятий не только туротрасли, но и общепита.
Среди участников «Байкальской мили» и новички, и опытные конструкторы. Но все едины в желании вернуться снова.
«Для нас это уже третья «Байкальская миля». Каждый раз это большая работа над собой, маленькая победа, шаг за шагом, которая даёт новое дыхание. Столько талантливых людей здесь встречаешь!», - поделился участник Иван Ко.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Организатором фестиваля является ООО «Энтузиасты скорости», которым в пандемийные 2021 и 2022 годы были организованы Гранд-туры «Байкальской мили». Они охватили почти всю Россию. Экипажи, стартуя из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока, открыли новые маршруты для жителей России.
В этом году главным спонсором мероприятия выступила одна из крупнейших компаний отечественного автопрома АО «АВТОВАЗ». И одной из основных целей организаторы заявляют поддержку и продвижение российского автопрома.
Для республики фестиваль, который проводится уже в пятый раз, стал туристическим брэндом, который способствует развитию малых предприятий не только туротрасли, но и общепита.
«Экономический эффект от таких мероприятий ощутимый. Прежде всего, для местного бизнеса это серьезная подпитка. Сегодня здесь присутствуют более 3-х тысяч зрителей, представлены точки общепита, в округе все места коллективного размещения забронированы задолго до мероприятия. И многие гости, которые приехали на это мероприятие, хотят вернуться на Байкал летом, они вернутся летом с семьями - а это рост туристической активности», - рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
На фестивале строгие требования к экологии. Партнером мероприятия все пять лет является Русское географическое общество. В этом году у фестиваля появился новый экологический партнер – «Росзаповедцентр».
«Отдельно хочу поблагодарить организаторов и участников за то, что так бережно относятся к озеру. За вашу ответственность, она должна стать примером для всех организаторов мероприятий на природных территориях. Посредством таких мероприятий мы можем рассказывать людям о важности сохранения природы, вовлекать их в нашу природоохранную повестку», - обратилась к участникам и организаторам Дарья Мацук, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России.
На площадках фестиваля развернули торговлю около 50 предпринимателей из прибрежных сел, таких как Максимиха, Гремячинск, Горячинск, Турка, Усть-Баргузин, а также ремесленники республики.
Среди участников «Байкальской мили» и новички, и опытные конструкторы. Но все едины в желании вернуться снова.
«Мы - производственная организация, делаем вездеходы. Для нас участие в этом фестивале - это испытание наших возможностей, скорости наших машин. Впечатления и эмоции, конечно, прекрасные. Приедем ещё!» - рассказал Александр Чубаков, участник фестиваля.
«Для нас это уже третья «Байкальская миля». Каждый раз это большая работа над собой, маленькая победа, шаг за шагом, которая даёт новое дыхание. Столько талантливых людей здесь встречаешь!», - поделился участник Иван Ко.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Тегифестиваль