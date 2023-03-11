Фестиваль «Байкальская миля» в Бурятии собрал более трёх тысяч зрителей

Организатором фестиваля является ООО «Энтузиасты скорости», которым в пандемийные 2021 и 2022 годы были организованы Гранд-туры «Байкальской мили». Они охватили почти всю Россию. Экипажи, стартуя из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока, открыли новые маршруты для жителей России.





В этом году главным спонсором мероприятия выступила одна из крупнейших компаний отечественного автопрома АО «АВТОВАЗ». И одной из основных целей организаторы заявляют поддержку и продвижение российского автопрома.





«Экономический эффект от таких мероприятий ощутимый. Прежде всего, для местного бизнеса это серьезная подпитка. Сегодня здесь присутствуют более 3-х тысяч зрителей, представлены точки общепита, в округе все места коллективного размещения забронированы задолго до мероприятия. И многие гости, которые приехали на это мероприятие, хотят вернуться на Байкал летом, они вернутся летом с семьями - а это рост туристической активности», - рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.





На фестивале строгие требования к экологии. Партнером мероприятия все пять лет является Русское географическое общество. В этом году у фестиваля появился новый экологический партнер – «Росзаповедцентр».





«Отдельно хочу поблагодарить организаторов и участников за то, что так бережно относятся к озеру. За вашу ответственность, она должна стать примером для всех организаторов мероприятий на природных территориях. Посредством таких мероприятий мы можем рассказывать людям о важности сохранения природы, вовлекать их в нашу природоохранную повестку», - обратилась к участникам и организаторам Дарья Мацук, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России.





На площадках фестиваля развернули торговлю около 50 предпринимателей из прибрежных сел, таких как Максимиха, Гремячинск, Горячинск, Турка, Усть-Баргузин, а также ремесленники республики.





«Мы - производственная организация, делаем вездеходы. Для нас участие в этом фестивале - это испытание наших возможностей, скорости наших машин. Впечатления и эмоции, конечно, прекрасные. Приедем ещё!» - рассказал Александр Чубаков, участник фестиваля.





В селе Максимиха завершился фестиваль скорости «Байкальская миля». Он собрал 90 команд из разных регионов страны и более трёх тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Для республики фестиваль, который проводится уже в пятый раз, стал туристическим брэндом, который способствует развитию малых предприятий не только туротрасли, но и общепита.Среди участников «Байкальской мили» и новички, и опытные конструкторы. Но все едины в желании вернуться снова.«Для нас это уже третья «Байкальская миля». Каждый раз это большая работа над собой, маленькая победа, шаг за шагом, которая даёт новое дыхание. Столько талантливых людей здесь встречаешь!», - поделился участник Иван Ко.Фото: пресс-служба правительства Бурятии