В России продолжается рост рынка подержанных автомобилей

С января по февраль 2023 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 9,4%, о чем говорится в новом исследовании «Автостат Инфо». В абсолютном выражении показатели увеличились с 414 650 до 453 607 единиц соответственно. При этом рост продаж относительно февраля 2022 года, когда было реализовано 391 665 подержанных авто, составил +15,8%.В феврале на авторынке России росли продажи подержанных иномарок (+18,4% год к году), а также российских легковушек с пробегом (+9,3% соответственно). Всего в прошлом месяце покупатели приобрели 331 030 иномарок, а также 122 577 российских б/у машин.Hyundai Solaris остается самым продаваемым автомобилем на вторичном рынке в РФ. В феврале этого года объем перерегистрации этой модели вырос на 9%. Второе место в рейтинге вторичного авторынка занимает Kia Rio, которая показала 13-процентный прирост продаж. На третье место переместился Ford Focus: перерегистрации модели возросли на 14,7%. В топ-5 самых продаваемых авто с пробегом в феврале также вошли две российские легковушки: Lada 2114 и Lada 2107.Фото: «Номер один»