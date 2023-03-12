Разрушенный Чите взрывом газа дом можно восстановить за 4 месяца

Пострадавший от взрыва газа 9 марта многоквартирный дом в поселке Антипиха столицы Забайкалья обследуют в два этапа, сообщил руководитель региональной Госинспекции Баясхалан Дашибалов.«Первый этап обследования проведут для того, чтобы определить, возможно ли в квартиры вернуться жильцам уцелевших подъездов. По предварительным данным, техническая возможность для автономной эксплуатации этих подъездов есть. Второй этап – полное техобследование проектной организацией в целях разработки проектно-сметной документации на восстановительные работы», - цитирует Баясхалана Дашибалова официальный краевой портал.Он отметил, что в соседних домах, где от взрыва выбило стекла, управляющие компании для сохранения теплового контура закрыли окна пленкой.Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья сообщило, что в регионе имеются и проектировщики, и подрядные организации, которые в случае получения разрешения смогут заняться восстановлением дома, пострадавшего во время взрыва газа в Чите 9 марта.Провести реконструкцию здания будет возможно ориентировочно за 4 месяца. Но решение о восстановлении будет принято только после получения заключения экспертизы, подтверждающей, что несущие конструкции не повреждены.«На месте находится проектировщик, который знаком с данной серией дома. Под его руководством ведется работа по разбору завалов, чтобы избежать дальнейшего обрушения здания. Решается вопрос, до какого этажа будет разобран дом», - сказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алдар Бальжиров.Руководитель ведомства пояснил, что решение о восстановлении дома будет принято после проведения обследования несущих конструкций комплексом «Стрела П». В данный момент спасатели выполняют разбор перекрытий четвертого и пятого этажей в первом подъезде. Третий и четвертый подъезды обследуют на предмет безопасности нахождения там людей.Жители столицы Забайкалья откликнулись на просьбу главы Ингодинского района Читы Михаила Шибаева, которую он опубликовал в социальных сетях, и приехали помочь расчистить территорию возле дома в Антипихе после взрыва газа.На месте работает техника муниципального предприятия «ДМРСУ», строительной компании «Князь» и управляющей компании «Лидер». Помощь в уборке мусора оказывают волонтеры и добровольцы, которые откликнулись на призыв о помощи и приехали с разных районов города. Как рассказал Михаил Шибаев, для волонтеров установили палатку, где можно согреться горячим чаем и перекусить.Специалисты МЧС начали обследование целостности конструкций дома с помощью комплекса «Стрела П», доставленного из Москвы.Сотрудники краевого центра социальной защиты населения 11 марта провели выездную комиссию по приёму документов на выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. От жителей дома, в котором произошел взрыв газа, в мобильном пункте было принято 133 заявления.Ранее глава минсоцзащиты региона Дмитрий Семенов назвал размеры материальной помощи, которую получат жители дома в поселке Антипиха. Гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, будет оказана финансовая помощь в размере 400 тысяч рублей. Получившие легкий вред здоровью - 200 тысяч рублей. Также по 100 тысяч на каждого члена семьи выплатят жильцам, у которых полностью утрачено имущество. За частичную утрату имущества - 50 тысяч рублей и по 10 тысяч рублей получат пострадавшие жильцы дома, которые были эвакуированы из квартир.Из-за взрыва газа в доме по улице Боровой в Антипихе повреждено два подъезда, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Из здания эвакуировали 117 человек, для них подготовлены пункты временного размещения.Фото: пресс-служба Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья