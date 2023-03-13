Неврологи, педиатры и гинекологи оказались самыми дефицитными врачами в Бурятии

Дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в стране приходится всего 1,1 резюме, а на одну вакансию врача – 0,6 резюме. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии и резюме врачей в целом по стране и в Бурятии в частности, и выяснила, каких именно узких специалистов не хватает больше всего.





Самые дефицитные







Топ-10 наиболее востребованных у работодателей врачебных специальностей (доля от общего кол-ва вакансий врачей в России), февраль 2023





Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей возглавили гериатры и геронтологи – на одну такую вакансию в России приходится всего 0,1 резюме. Немногим лучше ситуация с аллергологами, иммунологами, неонатологами, отоларингологами, фтизиатрами, офтальмологами, ревматологами, неврологами и инфекционистами – в случае с ними на одну вакансию приходится 0,2 резюме.В целом из 60 врачебных специализаций, попавших в анализ, в 43 количество вакансий превышает количество резюме. Нормальный уровень конкуренции за рабочие места наблюдается только среди челюстно-лицевых хирургов – 6,6 резюме на вакансию. Повышенная конкуренция выявлена среди логопедов – 14,5 резюме на вакансию.Топ-20 самых дефицитных специализаций среди врачей (кол-во резюме на вакансию), январь-февраль 2023 годаПоказательно, что сегодня ни один регион страны не может похвастать нормальным уровнем конкуренции за вакансии врачей – везде зафиксирован дефицит кадров. Наиболее острая нехватка наблюдается в Еврейской АО, Курганской области, Чукотском АО, Псковской области и в Республике Алтай – в этих регионах на одну вакансию врача приходится менее 0,05 резюме. Лучше всего дела обстоят в Москве (2,1) и Санкт-Петербурге (1,2) – это единственные субъекты, где количество резюме врачей хотя бы немного превышает количество вакансий.В Бурятии на одну вакансию врача приходится только 0,27 резюме. К наиболее дефицитным специальностям относятся невролог (0,06 резюме на место), педиатр (0,09), гинеколог (0,13), психиатр (0,14), уролог (0,17), нарколог (0,2); эндокринолог, травматолог и ортопед (по 0,25).Сегодня самый востребованный врач в России – терапевт, к этой специализации относятся 12% от всех вакансий врачей на конец февраля. На втором месте – педиатры и стоматологи (по 8%), на третьем – неврологи и хирурги (по 6%). Реже всего работодатели ищут кардиохирургов и эмбриологов – в обоих случаях за последний месяц было открыто менее десяти вакансий.В Бурятии за минувший месяц чаще всего искали терапевтов (15,2%), а также педиатров (8,3%), хирургов (7,6%), стоматологов (7,6%) и неврологов (6,1%).Фото: «Номер один»