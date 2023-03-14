Общество 14.03.2023 в 10:07

В Бурятии будут производить войлок по уникальной технологии

Оборудование для его изготовления фермеры заказали в Индии
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии будут производить войлок по уникальной технологии
Одиннадцать фермеров Бурятии объединились в сельхозкооператив «Темник», чтобы организовать производство по переработке шерсти и изготовлению войлока по уникальной технологии. Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщили в Минсельхозе Бурятии, изготовление войлока будет происходить методом сухой очистки грубошерстной шерсти. Метод уникален и в России не распространен. По этой причине оборудование для изготовления такого войлока фермеры заказали в Индии, куда и отправились на обучение. Войлок от СПоК «Темник» будет обладать низкой теплопроводностью и достаточно хорошо пропускать воздух. Доставка оборудования из Индии ожидается в скором времени, это будут машины для прессования шерсти и формирования войлочных пластов.
 
На сегодня сельхозкооператив «Темник» приобрел чесально-трепальные машины и оборудование для очистки шерсти. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии возместило сельхозкооперативу затраты на приобретение оборудования в размере 50%.

Уже этой весной овцеводы Селенгинского района смогут сдать шерсть по выгодной цене, а полученный войлок отправится к первым заказчикам. Благодаря поддержке руководства Селенгинского района, сельхозкооператив будет принимать немытую шерсть от фермеров района по цене в три раза выше среднерыночной – 20 рублей за 1 кг. При этом «Темник» готов сотрудничать и с фермерами других районов.
 
– Метод сухой очистки шерсти не требует больших инвестиций в очистные сооружения. Наш войлок подойдет для утепления помещений, машиностроения, изготовления прокладок, фильтров и так далее. В феврале мы с командой прошли обучение в Индии при поддержке центра «Мой бизнес». Нам уже поступают предложения: планируется открытие завода электротранспорта, и войлок хотят использовать для утепления боксов, - рассказал председатель СПоК «Темник» Сультим Ширабон.

Производство войлока будет проходить на базе Исправительной колонии №1.

– Для нас, как уголовно-исполнительной системы, этот проект имеет большое значение. Взаимодействие с Минсельхозом Бурятии и сельхозкооперативом позволит нам на первоначальном этапе привлечь до 20 осужденных с заработной платой объемом МРОТ. В дальнейшем при увеличении объема производства мы сможем привлечь больше осужденных. У проекта хорошая социальная направленность – осужденные смогут приучаться к труду, а заработанные ими средства пойдут на оплату причиненного ими ущерба, - сообщил главный инженер УФСИН России по Бурятии Андрей Бандурович.

Фото: Минсельхоз Бурятии

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