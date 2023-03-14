В Бурятии разработали новую концепцию павильона республики на ВЭФ-2023

Минэкономики Бурятии презентовало концепцию павильона, который будет представлен на выставке «Улица Дальнего Востока» на острове Русский во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума - 2023.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в этом году тематика экспозиции «Байкал. Бурятия - Живой репортаж» будет посвящена 100-летию республики. На площадке, посвящённой Бурятии, будет представлена модель традиционной бурятской юрты, вертолёты Улан-Удэнского авиазавода. Первая в России нефритовая фабрика Oriental Way презентует коллекцию украшений из нефрита, посвящённую 100-летию республики. Врачи Центра Восточной медицины проведут пульсовую и аппаратную диагностику, ремесленники Бурятии представят свою продукцию.- Мы хотим, чтобы у наших гостей после посещения павильона складывалось впечатление, что они одним глазком взглянули на Бурятию: попробовали национальную кухню, поучаствовали в мастер-классах, посмотрели выступления творческих коллективов. И чтобы после всего этого им захотелось узнать о нашей республике больше, чтобы появилось желание своими глазами увидеть закат на Байкале, подышать горным воздухом Тунки, испробовать целебную силу наших источников. Задача непростая, поэтому и готовиться мы начинаем за полгода до события, - рассказала зампред правительства Бурятии Екатерина Кочетова.Напомним, в прошлом году павильон Бурятии признали лучшим на выставке «Улица Дальнего Востока», проводимой в рамках ВЭФ-2022. За первые три дня работы Восточного экономического форума предприниматели из республики продали региональной продукции на сумму около 1,5 млн рублей. В рамках деловой программы ВЭФ-2022 главой Бурятии и членами правительства республики были подписаны соглашения от развития туротрасли до добычи полезных ископаемых на общую сумму более 6,5 млрд рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии