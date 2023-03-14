Фермерам Бурятии помогут продвигать продукцию за границей

Российский экспортный центр в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» поможет сельхозпроизводителям Бурятии бесплатно продвигать свои товары в крупных торговых сетях, гипермаркетах и интернет-магазинах, сообщили в минсельхозпроде республики.РЭЦ имеет сеть дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в Шанхае, Дубае, Ханое, Каире, Стамбуле и Эр-Рияде. Компаниям, размещающим свою продукцию в павильоне, доступна инфраструктура павильонов: площади, оборудование, содержание павильона, стенды. Фермерам помогут в продвижении и маркетинговой поддержке; в поиске потенциальных покупателей продукции и в проведении промо-акций.В Бурятии работает Центр поддержки экспорта, который поможет проанализировать рынки других стран, грамотно составить международные контракты. В 2022 году услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 300 предпринимателей, 50 экспортеров заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 12,5 млн долларов.Фото: минсельхозпрод Бурятии