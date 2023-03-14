Общество 14.03.2023 в 12:19

В Бурятии запустят этнотуры по поселениям татар

Теперь любой желающий сможет окунуться в самобытный татарский мир за Байкалом
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии запустят этнотуры по поселениям татар
Автономия татар Бурятии запускает проект «Татарские узоры на Байкале», включающий этнотуры по местам проживания татар в республике. Проект стал победителем конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, инициированным администрацией главы и правительства Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в 2023 году активисты автономии и сельчане продолжают обустраивать общественные этнокультурные пространства и фотозоны, планируется выпустить красочные буклеты, провести мастер-классы и игровые турниры для всей семьи с настольной игрой «Татарская этника» в пяти районах Бурятии.

География проекта: улус Тэгда Хоринского района, село Старый Онохой Заиграевского района, село Харашибирь Мухоршибирского района, село Малый Куналей Бичурского района, село Усть-Кяхта Кяхтинского района. Для каждого из них уже разработан свой особый бренд: «Алмагачлар - цветущие яблони Усть-Кяхты», «Умырзая - подснежники таежной Тэгды», «Күңелле бизәклары – малокуналейские узоры», «Харашибирь – земля ранних жаворонков», «Янтуган – цветущие сопки багульника».

Также в июне пройдут зрелищные татарские народные праздники «Байкальский сабантуй в облепиховой Селендуме» и гастрономический детский фестиваль «Эчпочмак-фест в таежной Тэгде» с выставками-дегустациями национальной кухни, ярмарками сувенирной продукции, спортивными состязаниями и народными играми.

По словам председателя автономии Сажиды Баталовой, создание этнобрендов и этнотуров для всей семьи позволит каждому желающему окунуться в уникальный, самобытный татарский мир за Байкалом. Проект по созданию общественных этнокультурных пространств и этнотуров «Татарские узоры на Байкале» поддержан в Татарстане и в Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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