Общество 14.03.2023 в 22:07
Путин поддержал идею присвоения Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести»
«Я думаю, это вполне реализуемо», - сказал президент во вторник во время посещения завода
Текст: Номер один
Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода поддержал идею одной из сотрудниц о присвоении столицы Бурятии звания «Город трудовой доблести», сообщает ТАСС.
«Нужно подготовить соответствующее обращение в федеральные органы власти, там есть процедура, которую нужно пройти. Я думаю, это вполне реализуемо», - сказал президент во вторник во время посещения завода.
Фото: egov-buryatia.ru
«Нужно подготовить соответствующее обращение в федеральные органы власти, там есть процедура, которую нужно пройти. Я думаю, это вполне реализуемо», - сказал президент во вторник во время посещения завода.
Фото: egov-buryatia.ru