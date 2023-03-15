Общество 15.03.2023 в 09:00

Винные реки, закусочные берега

В Мухоршибири творятся чудные дела
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Текст: Номер один
Винные реки, закусочные берега

На одной из улиц потекли «кровавые» ручьи характерного цвета. Что это – наказание свыше или у кого-то протекли бочки с вином? В любом случае любопытно. 

«На улице Ленина бегут лужи красного цвета. Все люди в панике, говорят, что похоже на кровь, а может, это что из-под земли выходит, реактивы. Ну так-то правда неприятная картина», - написали жители села Мухоршибирь в местном Viber-чате.

На время село превратилось в место «паломничества» разнообразных чиновников, выясняющих природу уникального явления. Исследования показали лишь новые источники «кровавых пятен».

«Администрацией поселения были замечены новые цветные пятна воды в канаве на отдалении от домов № 142 и № 144, будто ее выдавливает на поверхность из почвы. Яркость пятен цветной воды неравномерна - у свежих пятен она выше. Определить с полной уверенностью, откуда цветная вода, не удалось», - констатирует тот же паблик.

Не хочется верить, что Бурятию накрыли «казни египетские». Поэтому до выяснения давайте думать, что в Мухоршибири живет винодел, который плохо ухаживал за своими бочками, из-за чего те прохудились.

Хотя, если бы дело обстояло таким образом, местные вряд ли бы стали бить тревогу. И, несмотря на то, что алкоголь очень вреден и опасен для здоровья, скорее всего, жители закрыли бы свое село для посещений, чтобы кто попало не пользовался этими «дарами природы».

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