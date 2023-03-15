Общество 15.03.2023 в 01:21
У-УАЗ заключил контракты на поставку 26 новых вертолетов Ми-171А3
Директор авиазавода рассказал Путину о контрактах на вертолеты
Текст: Номер один
Улан-Удэнский авиационный завод заключил контракты на поставку 26 новых вертолетов Ми-171А3: 16 из них с «Газпромом», 10 - для дальневосточной авиакомпании «Аврора», сообщил управляющий директор предприятия Алексей Козлов.
«С «Газпромом» контракт подписан, соответственно, на 16 машин первых. Плюс по государственному заказу ещё заказали 10 машин таких под дальневосточную авиакомпанию («Аврора» - ред.) через ГТЛК», - рассказал он президенту РФ Владимиру Путину, который во вторник посетил предприятие.
По словам Козлова, одно из основных преимуществ Ми-171А3 - двигатель повышенной мощности. «Новый двигатель позволяет с точки зрения безопасности не просто лететь на одном двигателе в случае отказа второго, он может ещё и продолжать взлет», - цитирует директора РИА Новости.
Вертолет может перевозить 24 пассажира, дальность полета - 820 километров, с дополнительными баками - до 1000 километров.
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга «Вертолеты России» в линейке средних вертолетов.
Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.
Фото: «Вертолеты России»
«С «Газпромом» контракт подписан, соответственно, на 16 машин первых. Плюс по государственному заказу ещё заказали 10 машин таких под дальневосточную авиакомпанию («Аврора» - ред.) через ГТЛК», - рассказал он президенту РФ Владимиру Путину, который во вторник посетил предприятие.
По словам Козлова, одно из основных преимуществ Ми-171А3 - двигатель повышенной мощности. «Новый двигатель позволяет с точки зрения безопасности не просто лететь на одном двигателе в случае отказа второго, он может ещё и продолжать взлет», - цитирует директора РИА Новости.
Вертолет может перевозить 24 пассажира, дальность полета - 820 километров, с дополнительными баками - до 1000 километров.
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга «Вертолеты России» в линейке средних вертолетов.
Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.
Фото: «Вертолеты России»