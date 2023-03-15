Общество 15.03.2023 в 14:43

В Улан-Удэ начали отмывать памятники

Первым от птичьего помета очистили памятник великому поэту
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ начали отмывать памятники
В Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству помыли памятник поэту Александру Пушкину.

«С памятника удалили пыльный налет и другие загрязнения. В ближайшее время сотрудники комбината поочередно помоют все памятники города», - сообщили в мэрии.

Напомним, птицы загаживают изваяние Александра Сергеевича регулярно, и на протяжении года приходится раз в квартал, а то и чаще мыть скульптуру мыльным раствором. Однако не всегда это удаётся делать вовремя.

Общественники уже предлагали властям присмотреться к опыту других городов, где скульптуры защищают от птиц различными металлическими приспособлениями. Например, в Санкт-Петербурге на головах некоторых скульптур размещают небольшие пластинки с металлическим «ёжиком». При посадке на «неудобную» голову птице дискомфортно там находиться, и она улетает, не успев сделать свои «грязные делишки».

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
памятник

Все новости

В Улан-Удэ будут судить группу сбытчиков «скорости»
15.03.2023 в 15:53
Житель Улан-Удэ похитил пистолет, чтобы стрелять по мешающим ему собакам
15.03.2023 в 15:40
В Бурятии приставы 16 марта примут участников СВО и их членов их семей
15.03.2023 в 15:35
Глава Бурятии познакомился с условиями содержания в СИЗО
15.03.2023 в 15:10
В Улан-Удэ начали отмывать памятники
15.03.2023 в 14:43
Труба пойдет в Улан-Удэ от Наушек
15.03.2023 в 14:31
На трассе в Бурятии перевернулся автомобиль
15.03.2023 в 14:05
В Улан-Удэ с начала года отловили более 1600 бездомных собак
15.03.2023 в 12:51
В районе Бурятии прекратили вывозить мусор
15.03.2023 в 12:51
Транспортную реформу в Улан-Удэ курируют эксперты из Москвы и Перми
15.03.2023 в 12:24
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
В Улан-Удэ будут судить группу сбытчиков «скорости»
Четырем продавцам синтетических наркотиков грозит и пожизненное лишение свободы
15.03.2023 в 15:53
В Бурятии приставы 16 марта примут участников СВО и их членов их семей
Приставы ответят на вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении мобилизованных и участников СВО
15.03.2023 в 15:35
Глава Бурятии познакомился с условиями содержания в СИЗО
Также Алексею Цыденову показали женскую колонию и образцы продукции зэков
15.03.2023 в 15:10
Труба пойдет в Улан-Удэ от Наушек
Генеральная схема газификации Бурятии и Забайкальского края актуализируется
15.03.2023 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru