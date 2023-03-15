Общество 15.03.2023 в 14:43
В Улан-Удэ начали отмывать памятники
Первым от птичьего помета очистили памятник великому поэту
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству помыли памятник поэту Александру Пушкину.
«С памятника удалили пыльный налет и другие загрязнения. В ближайшее время сотрудники комбината поочередно помоют все памятники города», - сообщили в мэрии.
Напомним, птицы загаживают изваяние Александра Сергеевича регулярно, и на протяжении года приходится раз в квартал, а то и чаще мыть скульптуру мыльным раствором. Однако не всегда это удаётся делать вовремя.
Общественники уже предлагали властям присмотреться к опыту других городов, где скульптуры защищают от птиц различными металлическими приспособлениями. Например, в Санкт-Петербурге на головах некоторых скульптур размещают небольшие пластинки с металлическим «ёжиком». При посадке на «неудобную» голову птице дискомфортно там находиться, и она улетает, не успев сделать свои «грязные делишки».
Фото: мэрия Улан-Удэ
«С памятника удалили пыльный налет и другие загрязнения. В ближайшее время сотрудники комбината поочередно помоют все памятники города», - сообщили в мэрии.
Напомним, птицы загаживают изваяние Александра Сергеевича регулярно, и на протяжении года приходится раз в квартал, а то и чаще мыть скульптуру мыльным раствором. Однако не всегда это удаётся делать вовремя.
Общественники уже предлагали властям присмотреться к опыту других городов, где скульптуры защищают от птиц различными металлическими приспособлениями. Например, в Санкт-Петербурге на головах некоторых скульптур размещают небольшие пластинки с металлическим «ёжиком». При посадке на «неудобную» голову птице дискомфортно там находиться, и она улетает, не успев сделать свои «грязные делишки».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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