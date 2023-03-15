Общество 15.03.2023 в 15:35
В Бурятии приставы 16 марта примут участников СВО и их членов их семей
Приставы ответят на вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении мобилизованных и участников СВО
Текст: Номер один
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате Бурятии 16 марта пройдет личный приём граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в специальной военной операции, а также семей мобилизованных.
Судебные приставы окажут адресную консультационную помощь, ответят на вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в СВО, разъяснят нововведения в законодательстве.
Приём граждан должностными лицами Управления ФССП России по Республике Бурятия будет проводиться с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:30 до 13:30) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1. Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-00.
Приём граждан в районных отделениях судебных приставов: с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:15 до 13:00).
Приём граждан в Общественной палате Республики Бурятия: с 14:00 до 16:00 по адресу ул. Ербанова, д. 7.
Фото: УФССП по РБ
Судебные приставы окажут адресную консультационную помощь, ответят на вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в СВО, разъяснят нововведения в законодательстве.
Приём граждан должностными лицами Управления ФССП России по Республике Бурятия будет проводиться с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:30 до 13:30) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1. Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-00.
Приём граждан в районных отделениях судебных приставов: с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:15 до 13:00).
Приём граждан в Общественной палате Республики Бурятия: с 14:00 до 16:00 по адресу ул. Ербанова, д. 7.
Фото: УФССП по РБ