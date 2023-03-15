В Бурятии приставы 16 марта примут участников СВО и их членов их семей

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате Бурятии 16 марта пройдет личный приём граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в специальной военной операции, а также семей мобилизованных.Судебные приставы окажут адресную консультационную помощь, ответят на вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в СВО, разъяснят нововведения в законодательстве.Приём граждан должностными лицамиПриём граждан в районных отделениях судебных приставов:Приём гражданФото: УФССП по РБ