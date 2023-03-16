Ты пионер, Дуся! Ты, Дуся, пионер

В Бурятии накануне стартовала акция по бесплатной стерилизации животных, которая ориентировочно продлится до конца 2023 года в Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском районах, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.Бесплатная стерилизация направлена на снижение числа безнадзорных животных. Лучше обойтись без появления нежелательного потомства и последующего выбрасывания его на улицы.В первый день акции в ветеринарной станции Тарбагатайского района прошла первая операция в рамках бесплатной стерилизации. Акцией пришла воспользоваться местная жительница Алена, на ветеринарную станцию она привела свою питомицу Дусю.«Дуся у нас уже 7 лет, служит очень верно. Она добрая, не агрессивная собака, но чужого во двор не пустит. Потребность в ее стерилизации была уже давно. Каждый год Дуся приносит по 5-6 щенков и каждый раз с трудом их раздаем», - рассказала хозяйка.Уже через полмесяца после операции швы у собаки полностью заживут, а через месяц после операции Дуся полностью восстановится.Чтобы стерилизация прошла без осложнений, до операции допускаются клинически здоровые собаки. Перед записью на стерилизацию необходимо убедиться, что собака зарегистрирована, так как согласно постановлению правительства Бурятии регистрация домашних животных в республике обязательна. Пройти регистрацию собаки и получить паспорт можно также в ветеринарной станции.Определены дополнительные места для стерилизации, где оперировать для удобства будут в выходной день – субботу.По всем вопросам, а также для записи на проведение бесплатной стерилизации жители Улан-Удэ и приграничных к городу районов (Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский и Прибайкальский) могут обратиться по следующим телефонам:Фото: Государственная ветеринарная служба Бурятии