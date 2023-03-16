Общество 16.03.2023 в 10:56
В Бурятии теплоснабжающая организация выплатила штраф за загрязнение реки
Отходы котельной сбрасывались на лёд реки Кяхтинка; ущерб более 1,6 млн рублей
Текст: Номер один
В Бурятии под контролем судебных приставов теплоснабжающая организация компенсировала ущерб за загрязнение окружающей среды, сообщили в республиканском управлении ФССП.
Нарушение требований федерального природоохранного законодательства выявлено в результате внеплановой выездной проверки управления Росприроднадзора по Бурятии. Как выяснилось, компания сбрасывала золошлаковые отходы, образующиеся в результате деятельности котельной и имеющие четвертый класс опасности для окружающей среды, на лед реки Кяхтинка. Эксперты оценили ущерб в более чем 1,65 млн рублей.
«Судом исковые требования полностью удовлетворены. Исполнительный документ о взыскании денежных средств с ответчика находился в работе в Кяхтинском районном отделении судебных приставов. На сегодняшний день должник выплатил всю задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - отметил заместитель главного судебного Бурятии Константин Щукин.
Фото: УФССП по Бурятии
Нарушение требований федерального природоохранного законодательства выявлено в результате внеплановой выездной проверки управления Росприроднадзора по Бурятии. Как выяснилось, компания сбрасывала золошлаковые отходы, образующиеся в результате деятельности котельной и имеющие четвертый класс опасности для окружающей среды, на лед реки Кяхтинка. Эксперты оценили ущерб в более чем 1,65 млн рублей.
«Судом исковые требования полностью удовлетворены. Исполнительный документ о взыскании денежных средств с ответчика находился в работе в Кяхтинском районном отделении судебных приставов. На сегодняшний день должник выплатил всю задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - отметил заместитель главного судебного Бурятии Константин Щукин.
Фото: УФССП по Бурятии
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