Общество 16.03.2023 в 10:56

В Бурятии теплоснабжающая организация выплатила штраф за загрязнение реки

Отходы котельной сбрасывались на лёд реки Кяхтинка; ущерб более 1,6 млн рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии теплоснабжающая организация выплатила штраф за загрязнение реки
В Бурятии под контролем судебных приставов теплоснабжающая организация компенсировала ущерб за загрязнение окружающей среды, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Нарушение требований федерального природоохранного законодательства выявлено в результате внеплановой выездной проверки управления Росприроднадзора по Бурятии. Как выяснилось, компания сбрасывала золошлаковые отходы, образующиеся в результате деятельности котельной и имеющие четвертый класс опасности для окружающей среды, на лед реки Кяхтинка. Эксперты оценили ущерб в более чем 1,65 млн рублей.

«Судом исковые требования полностью удовлетворены. Исполнительный документ о взыскании денежных средств с ответчика находился в работе в Кяхтинском районном отделении судебных приставов. На сегодняшний день должник выплатил всю задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - отметил заместитель главного судебного Бурятии Константин Щукин.

Фото: УФССП по Бурятии

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