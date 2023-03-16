Общество 16.03.2023 в 11:05

В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

Четверо человек, в том числе женщина, отобрали у прохожего деньги и сотовый телефон
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Текст: Номер один
В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже
В Закаменске патруль вневедомственной охраны задержал по горячим следам подозреваемого в грабеже, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Вечером поступила информация о грабеже на одной из улиц города – четверо человек, в том числе одна женщина, под угрозой применения насилия отобрали у прохожего деньги и сотовый телефон.

Посадив потерпевшего мужчину на борт служебного автомобиля, сотрудники Росгвардии приступили к отработке близлежащих улиц. Вскоре во дворе одного из домов росгвардейцы обнаружили группу граждан, которых потерпевший опознал как своих обидчиков. При наружном осмотре в кармане куртки одного из мужчин был обнаружен похищенный мобильный телефон.

Задержанный, 48-летний ранее неоднократно судимый житель Закаменска, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник пояснил, что смартфон он отобрал с целью дальнейшего сбыта.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия
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преступность грабеж задержание

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