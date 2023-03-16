В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

В Закаменске патруль вневедомственной охраны задержал по горячим следам подозреваемого в грабеже, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Вечером поступила информация о грабеже на одной из улиц города – четверо человек, в том числе одна женщина, под угрозой применения насилия отобрали у прохожего деньги и сотовый телефон.Посадив потерпевшего мужчину на борт служебного автомобиля, сотрудники Росгвардии приступили к отработке близлежащих улиц. Вскоре во дворе одного из домов росгвардейцы обнаружили группу граждан, которых потерпевший опознал как своих обидчиков. При наружном осмотре в кармане куртки одного из мужчин был обнаружен похищенный мобильный телефон.Задержанный, 48-летний ранее неоднократно судимый житель Закаменска, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник пояснил, что смартфон он отобрал с целью дальнейшего сбыта.По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия