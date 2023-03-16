Общество 16.03.2023 в 12:21

В Бурятии обновят более 800 мест для пикников

Меры жесткой профилактики лесных пожаров не подразумевают запрещение шашлыков - вице-премьер  
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Текст: Номер один
В Бурятии обновят более 800 мест для пикников
В Бурятии обновят более 800 официальных мест для пикников на природе. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионами в  Бурятии, сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской.

Республика входит в число одного из лучших регионов по предотвращению и тушению лесных пожаров. Такой результат был достигнут за счет системной профилактической работы и борьбе с нарушителями правил пожарной безопасности в лесах.

«В Дальневосточном федеральном округе почти 90% протоколов на нарушителей правил пожарной безопасности в лесах оформляется в Бурятии. Работают наши лесники, наши сотрудники МВД, чтобы не допустить возгораний в лесу. По лесу у нас один из самых пожароопасных регионов – 85% территории покрыты лесами. Поэтому за соблюдением противопожарных правил нужно следить очень строго», - отметил Петр Мордовской.

Как отметил заместитель председателя правительства, такие меры приносят свои результаты.

«Это действенная мера. Если вы помните 2013-2016 годы, когда леса Бурятии очень сильно горели, мы были в зоне критики. С 2017 года подходы изменились. Начали применять, в том числе, и жесткие меры. С тех пор нам ни разу не понадобилась помощь других регионов или федерального центра – снизилось число лесных пожаров, а большинство их мы тушим в первые сутки. И, наоборот, это мы помогаем другим регионам тушить лесные пожары. Наши , наши лесные спецназовцы тушили пожары в Якутии, в Красноярском крае, в Иркутской области», - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии.

Жесткие ограничительные меры, в том числе на посещение лесов в пожароопасный период, не направлены на то, чтобы жители Бурятии остались без пикников, лесных прогулок. В Бурятии оборудованы официальные туристические тропы и места отдыха, посещать которые разрешено.

«У нас оборудовано свыше 800 мест отдыха. В лесных массивах и в том числе вокруг населенных пунктов. Сейчас в Бурятии поставлена задача - обновить эти места отдыха, отремонтировать скамейки, столы, окопать места разведения костра, где люди могут приготовить шашлык, и, конечно, мы не ограничиваем посещение этих мест. Пожалуйста, пусть люди приходят, в том числе в лес», - отметил Петр Мордовской.

Фото: unsplash.com
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лес пожары профилактика пикники

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