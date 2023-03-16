Улицу Трубачеева в Улан-Удэ перекроют с 17 марта

Завершить все работы на этом участке планируется к 1 июля.





С завтрашнего дня в Улан-Удэ будет перекрыт участок по улице Трубачеева. Проезд ограничат ориентировочно с 10 часов утра, после утреннего часа пик, сообщили в мэрии города.Напомним, перекрытие улицы связано со строительством третьего моста через Уду, а именно с работами по переустройству инженерных коммуникаций.В связи с этим изменится схема движения муниципальных маршрутов №№ 17, 77, 82, 134, 135. Они будут объезжать перекрытый участок через улицы Сахьяновой, Терешковой, Бабушкина. Для маршрутов №77 и 82 объезд закрытого участка пройдет через внутриквартальные проезды.Фото: «Номер один»