Общество 16.03.2023 в 14:09

Улицу Трубачеева в Улан-Удэ перекроют с 17 марта

Ориентировочно, проезд по улице закроют с 10 часов утра
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Текст: Константин Воронов
Улицу Трубачеева в Улан-Удэ перекроют с 17 марта
С завтрашнего дня в Улан-Удэ будет перекрыт участок по улице Трубачеева. Проезд ограничат ориентировочно с 10 часов утра, после утреннего часа пик, сообщили в мэрии города.

Напомним, перекрытие улицы связано со строительством третьего моста через Уду, а именно с работами по переустройству инженерных коммуникаций.

В связи с этим изменится схема движения муниципальных маршрутов №№ 17, 77, 82, 134, 135. Они будут объезжать перекрытый участок через улицы Сахьяновой, Терешковой, Бабушкина. Для маршрутов №77 и 82 объезд закрытого участка пройдет через внутриквартальные проезды.

Завершить все работы на этом участке планируется к 1 июля.


Фото: «Номер один»
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