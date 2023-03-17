Общество 17.03.2023 в 11:49

Внезапный актерский дебют Олега Юмова

Известный бурятский режиссер неожиданно сыграл одну из ролей в собственном спектакле
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Текст: Номер один
Внезапный актерский дебют Олега Юмова
Известный бурятский режиссер Олег Юмов неожиданно сыграл одну из ролей в собственном спектакле «Ой» («Лес», 16+ ), очередной показ которого по форс-мажорным обстоятельствам едва не отменили в Буряад театре, сообщили в его пресс-службе.

Знатоки театрального искусства были потрясены, когда 11 и 12 марта на сцене Буряад театра узнали в роли Милонова в спектакле по пьесе Александра Островского «Лес» его создателя режиссера Олега Юмова.

Как рассказали актеры Бурдрамы, долгожданный зрителями показ нашумевшей постановки оказался на грани отмены. Билеты были давно распроданы, но, актер, играющий Милонова, сильно заболел, что стало известно буквально за полчаса перед спектаклем.

Режиссер, чтобы спасти ситуацию и не расстроить зрителей, пошел на крайне рискованный шаг: решил сыграть сам. Текст всей пьесы Олег Юмов знал наизусть, профессия обязывает! Да что там текст, все мизансцены и каждый жест! К тому же режиссер свободно разговаривает  на русском,бурятском и монгольском языках, спектакль-то трехъязычный!

Но одно дело направлять актеров, разъяснять им роли, но совсем другое оказаться в шкуре актера самому, да на публике, да без ввода в роль, как это называется на театральном сленге. Однако не зря говорится, что талантливый человек - талантлив во всем. И мы получили очередное этому подтверждение. Олег Юмов блестяще справился, удивил и порадовал публику.

Роль Евгения Аполлоныча Милонова, богатого соседа Гурмыжской, лет 45, гладко причёсанного, одетого изысканно, с тростью в руке, он органично сыграл. Ведь сам режиссер в жизни порой мотается с театральными проектами между городами и весями и, конечно, насмотрелся на подобных «сахарных» персонажей: «Все высокое и все прекрасное найдет себе оценку, Раиса Павловна. Кто же смеет…».

Дебют Олега Юмова в качестве актера состоялся, а богатая история Бурдрама пополнилась очередным захватывающим историческим сюжетом.

Фото: minkultrb.ru

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