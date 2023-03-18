В Улан-Удэ чиновники хотели переселить пенсионерку из барака в каморку

Весьма оригинальным способом чиновники пытались решить проблему переселения людей из аварийного дома, который может рухнуть в любой момент. Администрация Железнодорожного района подала в суд иски о принудительном выселении горожанки из квартиры площадью 36 кв. м в 11 кв. м - жилое помещение маневренного фонда.Об общежитии на Комсомольской, 37, «Номер один» писал осенью прошлого года. Напомним, здание признали аварийным в 2018 году, оно изношено на 85%. В одной из комнат общежития в 2018 году обрушился потолок, а еще раньше отвалилась штукатурка над лестничным маршем. Большинство комнат жильцы давно бросили, но есть те, кому уйти некуда.Одна из таких проживающих – пенсионерка Татьяна Сидорова. 37 лет она живет в доме на Комсомольской, 37. Капитальный ремонт за это время проводился всего лишь один раз. Немудрено, что дом приобрел удручающий вид.В здании разбиты стекла, гнилой санузел, грибок и плесень на стенах. Санузлы для использования практически непригодны, в них провисли потолки и через бреши протекает вода. Во всем доме на стенах от постоянной сырости плесень, разрушающая и без того насквозь прогнивший дом.«В марте 2018 года дом признали аварийным. Расселение должно было произойти в 2023 году. По требованию прокуратуры срок расселения ускорили, нам обещали дать другое жилье до конца 2021 года. Однако мы до сих пор здесь», - рассказывала нам Татьяна Сидорова.Вопрос о том, почему людей не переселили из аварийного дома в 2021 году, как было обещано жильцам, мы задавали администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.Выяснилось, что в настоящее время в Бурятии реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Люди, проживающие в таком жилье, должны быть расселены до конца 2024 года.Интересы жильцов взялась защищать прокуратура.В связи с тем, что людей не расселили до конца 2021 года, прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации города принять решение по изъятию для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, но решение суда в законную силу пока не вступило, - сообщила нам помощник прокурора Железнодорожного района Марина Пашинская.В декабре 2022 года Татьяна Сидорова и ее соседка узнали о том, что чиновники собираются их выселить. В Железнодорожный районный суд поступили иски о принудительном выселении собственников из 36 кв. м в 11 кв. м - в жилые помещения маневренного фонда.- Два собственника обратились ко мне за юридической помощью, чтобы отстоять свое право собственности. Собственники двух квартир выразили несогласие с требованиями администрации города и с заявлением о предоставлении квартир маневренного фонда не обращались, - сообщил «Номер один» юрист Владимир Дашиев, представляющий интересы жительниц аварийного дома.Дом, в который чиновники хотели переселить горожанок, находится в мкр. Дивизионный, переулок Школьный. Это деревянное здание, обшитое сайдингом, есть канализация и водоснабжение. Комнаты для переселения предлагались на третьем этаже – мансарде. Именно там расположен так называемый маневренный фонд.Комната, которая предлагалась Татьяне Сидоровой, имеет площадь всего 11,4 кв. м. Иначе как каморка ее не назвать. Предполагается, что в этой комнате человек должен готовить, мыться и спать.- В этих комнатах никто не живет. Подъезд дома в ужасном состоянии, по вечерам там собираются лица без определенного места жительства, выпивают и дебоширят, - рассказывает Владимир Дашиев.Дом, в котором сейчас проживают горожанки, конечно, тоже не в лучшем виде. В общежитии по Комсомольской также собираются разные сомнительные компании, распивающие алкогольные напитки. Но там у женщин жилая площадь составляет 36 кв. м, а не 11, как им предлагали. Где они в случае переселения будут хранить свои вещи?- Представитель администрации настаивал на своих требованиях, мотивируя это заботой о жизни и здоровье ответчиков. В итоге суд занял позицию ответчиков и отказал в удовлетворении требований администрации. Дело в том, что нельзя подменить применение одной нормы права другой, если порядок расселения из аварийного жилья предусмотрен конкретной нормой права. Суд указал, что невыполнение администрацией обязанности по расселению граждан из аварийного жилья не дает им права против воли собственника выселить его в жилое помещение маневренного фонда. Предоставление жилого помещения маневренного фонда осуществляется только по соглашению сторон, основанному на доброй воле. Поэтому принудительное выселение невозможно, - отмечает юрист.Владимир Дашиев в ближайшее время намерен подать в суд иск с требованием о включении дома по ул. Комсомольской, 37, в действующую региональную программу по расселению из аварийного жилого фонда.- Согласно Закону «О фонде содействия реформирования ЖКХ» в первоочередном порядке подлежат расселению и включению в региональную программу дома, проживание в которых опасно для жизни и здоровья. Если суд в этом откажет, будем понуждать правительство Бурятии взять обязательство перед фондом ЖКХ о досрочном завершении действующей программы. Это позволит приступить к реализации следующей программы. Кроме этого, в практике Верховного суда есть обзор споров, где указано, что суд может возложить на администрацию обязанность предоставить жилое помещение независимо от их планов и программ, - делится планами Владимир Дашиев.Женщинам же пока придется жить в своем аварийном доме, рискуя жизнью.Фото: «Номер один»