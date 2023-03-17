Общество 17.03.2023 в 15:29

В Улан-Удэ продолжается инвентаризация металлических гаражей

Их владельцев просят сверить данные по месторасположению имущества и правоустанавливающих документов
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ продолжается инвентаризация металлических гаражей
В Улан-Удэ идет инвентаризация металлических гаражей. В Советском районе за второе полугодие 2022 года выявлены владельцы 91 металлического гаража, а за первый квартал 2023 года - 15 владельцев, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.

В настоящее время на территории Советского района по плану инвентаризации выявлено 432 гаража на муниципальных землях и земельных участках.

Администрация Советского района просит владельцев металлических гаражей, расположенных на территории Советского района, обратиться в Управление по развитию территории и жизнеобеспечению администрации Советского района Улан-Удэ по адресу ул. Советская, 23, каб. № 11, тел. 21-35-05 для сверки данных по месторасположению движимого имущества и правоустанавливающих документов.

Напомним, что в случае невыполнения требований будут приняты меры по освобождению земельных участков. В 2022 году на заседании Совета по проектному управлению был утвержден паспорт муниципального проекта «Финансы», в рамках которого идет инвентаризация гаражей на территории города.

Фото: ulan-ude-info.ru
Теги
недвижимость гаражи инвентаризация

Все новости

В районе Бурятии односельчане помогли многодетным семьям мобилизованных
17.03.2023 в 16:59
В Бурятии приставы приостановили 365 производств в отношении участников СВО и их семей
17.03.2023 в 16:36
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду реки сельчанина
17.03.2023 в 16:32
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку маршруток до аэропорта
17.03.2023 в 16:03
Владимир Павлов: «Главное – это качество дорог»
17.03.2023 в 15:41
В Улан-Удэ продолжается инвентаризация металлических гаражей
17.03.2023 в 15:29
В Бурятии за год пенсии назначены 11 гражданам ДНР и ЛНР
17.03.2023 в 14:55
В Бурятии пропал 16-летний подросток
17.03.2023 в 14:32
В Бурятии пастух обвиняется в покушении на убийство напарника в новогоднюю ночь
17.03.2023 в 14:29
Фермеров Бурятии предупреждают об опасности сибирской язвы
17.03.2023 в 13:56
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
В районе Бурятии односельчане помогли многодетным семьям мобилизованных
Жители собрали продукты питания
17.03.2023 в 16:59
В Бурятии приставы приостановили 365 производств в отношении участников СВО и их семей
Сумма приостановленных исполнительных производств составляет 59 млн рублей
17.03.2023 в 16:36
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду реки сельчанина
Спасение произошло случайно – стражи порядка искали другого пропавшего мужчину
17.03.2023 в 16:32
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку маршруток до аэропорта
Из-за закрытия маршрута №28 нагрузка на местную транспортную сеть заметно выросла
17.03.2023 в 16:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru