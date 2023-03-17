В Улан-Удэ продолжается инвентаризация металлических гаражей

В Улан-Удэ идет инвентаризация металлических гаражей. В Советском районе за второе полугодие 2022 года выявлены владельцы 91 металлического гаража, а за первый квартал 2023 года - 15 владельцев, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.В настоящее время на территории Советского района по плану инвентаризации выявлено 432 гаража на муниципальных землях и земельных участках.Администрация Советского района просит владельцев металлических гаражей, расположенных на территории Советского района, обратиться в Управление по развитию территории и жизнеобеспечению администрации Советского района Улан-Удэ по адресу ул. Советская, 23, каб. № 11, тел. 21-35-05 для сверки данных по месторасположению движимого имущества и правоустанавливающих документов.Напомним, что в случае невыполнения требований будут приняты меры по освобождению земельных участков. В 2022 году на заседании Совета по проектному управлению был утвержден паспорт муниципального проекта «Финансы», в рамках которого идет инвентаризация гаражей на территории города.Фото: ulan-ude-info.ru