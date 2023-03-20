В Бурятии курорт вступил в противостояние с прокуратурой из-за лихого всадника

В Тункинском районе неизвестный турист на коне сбил 69-летнюю старушку и десятилетнего мальчика. Подозреваем, конник не очень хорошо умел ездить и управлять лошадьми. Инцидент, конечно, неприятный. Можно сказать, драматический. Конь - животное большое и сильное. Способен зашибить насмерть не только ребенка или пенсионерку, но и человека в расцвете сил. К счастью, сейчас обошлось без траура, морга и свежих могил - все остались живы. Но в следующий раз может и не обойтись...Происшествие произошло в местности Вышка, где ведет свою деятельность «Нилова-Пустынь» - известный тункинский курорт. Пожилая женщина и ребенок, выйдя из ванного корпуса курортной бальнеологической лечебницы «Нилова-Пустынь», спокойно шли к месту проживания вблизи торговых павильонов, когда на них наехал всадник на коне.В обороте у «Ниловой-Пустыни» там находятся два смежных земельных участка. На одном из них курортное учреждение имеет здание, в котором оказывает отдыхающим услуги термального душа и бассейна. Другой участок используется для прохода клиентов к оздоровительным объектам (а также к точкам других фирм, таких как ООО «Юрта», ООО «Синее небо»).В этом популярном месте развернуты нестационарные торговые точки предпринимателей – деловых партнеров. Фактически существует торговая площадь.Личность злополучного «всадника Апокалипсиса», ставшего виновником последовавшей «заварушки», установить не удалось. В ходе вспыхнувшего разбирательства он так и остался загадкой - фигурировал в статусе неустановленного лица. Возможно, конник даже не заметил, что зацепил кого-то конем. Единственное, что о нем известно - он взял скакуна напрокат покататься.О сбитых конем людях сообщено в скорую помощь, поступил сигнал в местную полицию, подключилась райпрокуратура.Вообще упомянутые земли «Нилова-Пустынь» получила в пользование от тункинской райадминистрации, которая в 2019 году выпустила соответствующее постановление. «Пустынь», напомним, является автономным учреждением и участки были переданы с целью установления охраны памятника природы Тункинская скважина (так называемая скважина Р-1). Поразмышляв над происшествием со сбитыми гражданами, райпрокуратура решила, что учреждение недостаточно хорошо исполняет свои обязанности.Дело в том, что в тех местах пасутся безнадзорные домашние животные, а некоторые ловкие местные жители приспособились вести незаконную предпринимательскую деятельность (то самое катание на лошадях на участке, отданном в пользование «Ниловой-Пустыни»).Прокуратура внесла курортной организации представление, в котором потребовала положить конец этой вольнице, но наткнулась на сопротивление. Наверное, это было похоже на то, как в лесу в ясный день внезапно наткнуться глазом на острый, высохший сук. Как нам видится, мало кто осмеливается оспаривать прокурорские указания, тем более в деревне. Поэтому отпор, полученный райпрокуратурой, можно назвать неожиданным и решительным.«Нилова-Пустынь» заявила, что прокурор неправомерно вменяет учреждению обязанность контролировать выпас животных и деятельность незаконных предпринимателей, катающих туристов. Ссылку прокурора на федеральный закон о правах потребителя и иные законы курортники посчитали некорректными, не подходящими для сложившейся ситуации.Аналогично «Пустынь» отвергла вывод прокурора, что ее работники не предприняли мер к оказанию неотложной помощи сбитым людям. Грянуло противостояние. «Курортники» подали в суд, чтобы признать полученное представление недействительным.Прокуратура, конечно, не признала иск. По мысли прокурора, для обеспечения безопасности оказания оздоровительно-рекреационных услуг курорту следовало бы усилить контроль на вверенной территории. А увидев незаконный выпас, незаконную предпринимательскую деятельность, незамедлительно реагировать (в том числе путем обращения в полицию).Однако ход процесса показал, что на сей раз весы правосудия склонились не в сторону силовиков. Суд первой инстанции пришел к выводу, что прокурор был не прав.Как отметила Фемида, представление директору «Ниловой-Пустыни» было внесено «в целях устранения нарушений законодательства при оказании услуг в сфере здравоохранения».Проанализировав местонахождение сбитых граждан, суд отметил, что в момент происшествия курортное учреждение не оказывало им каких-либо медицинских услуг. Следовательно, о ненадлежащем их оказании речи быть не может - нормы права, регламентирующие порядок оказания и организации санаторно-курортного лечения, не нарушены.А насчет нелегальных местных предпринимателей, зарабатывающих на земле «Ниловой-Пустыни» катанием туристов, заявлено, что факт несения курортным учреждением бремени содержания земельного участка «не возлагает на него обязанности осуществления контроля за незаконной деятельностью третьих лиц на предоставленном ему участке». То же самое и по пасущимся животным.К тому же оказалось, что «курортники» уже поднимали данные вопросы перед администрацией Тункинского района. Просили проверить законность предпринимательской деятельности, а также граждан, предоставляющих услуги по прокату лошадей в местности Вышка.Рассмотрев обращение, райадминистрация даже провела совещание с главами сельских поселений и налоговиками. Тогда жемчугцам и аршанцам поручили провести мониторинг, чтобы установить места незаконной сдачи жилья в аренду и другой деятельности без госрегистрации, упорядочить розничную торговлю на рынке близ курорта «Аршан».Тщательному разбору подверг суд вопрос о помощи людям, сбитым конем. Прокуратура говорила, что сотрудники «Ниловой-Пустыни» «не вызвали скорую, в течение продолжительного времени (около 40 минут) не оказывалась первая медицинская помощь, потерпевшие лежали на земле под открытым солнцем».Проблема первой медпомощи не так проста, как кажется. Она состоит в том, чтобы потом человека, решившего ее оказать, не обвинили, что в результате его действий пострадавшему стало хуже. Планировал помочь, но непредумышленно сделал только хуже - сдвинул перелом, повредил артерию, дал ошибочную таблетку, много что может произойти из-за поступка дилетанта.Как отметил суд, органы прокуратуры в ходе проверки инцидента не установили, работают ли в курортном учреждении сотрудники, на которых в соответствии с законом возложена обязанность по оказанию первой медицинской помощи.Более того, представитель «Ниловой-Пустыни» в процессе указывал, что у них отсутствуют сотрудники с медицинским образованием. А скорую сбитым вызывали, что подтверждено ответом сотового оператора на запрос - представлена распечатка. Это сделал сотрудник «Пустыни» Моглоев.Интересное противостояние между тункинским курортом и прокуратурой, повторим, завершилось тем, что Фемида провозгласила представление недействительным. Но, думаем, ставить точку рано.Силовики теперь имеют месяц на подачу апелляционной жалобы. Полагаем, ее обязательно подадут. Ведь с хаотично пасущимися животными и нелегальными турпокатушками за деньги надо что-то делать. Пока очередной «всадник Апокалипсиса» на черном коне реально не затоптал насмерть какого-нибудь приезжего туриста.Фото: pixabay.com