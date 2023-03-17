Общество 17.03.2023 в 16:32

В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду реки сельчанина

Спасение произошло случайно – стражи порядка искали другого пропавшего мужчину
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду реки сельчанина
Днём 15 марта в полицию Курумканского района обратилась пожилая женщина и сообщила о пропаже ее 38-летнего сына, который ушел из дома накануне.

«В ходе розыскных мероприятий полицейские переговорили с друзьями и знакомыми мужчины, однако установить его местонахождение не удалось. Тогда начальник отделения уголовного розыска старший лейтенант Жаргал Замьянов принял решение искать пропавшего в лесу возле поселка. Вечером он вместе с участковым Баиром Аханаевым и родственниками пропавшего сельчанина вышли на поиски», - сообщили в МВД Бурятии.

Рассредоточившись, полицейские и родственники в темноте шаг за шагом обследовали берег реки Баргузин и прилегающий лес. Вдруг с противоположного берега на крик отозвался неизвестный.

«Напрямую к нему подходить было опасно, поскольку в реке бьют ключи и появились проталины. Выбрав безопасный маршрут, полицейские подошли к лежащему на льду мужчине. Оказалось, что пьяный сельчанин провалился в воду, но сумел самостоятельно выбраться и лежал на льду. Его одежда за несколько часов уже успела покрыться ледяной коркой», - рассказали в полиции.

Найденный на льду реки мужчина оказался не тем, кого искали. Полицейские оказали ему первую помощь и вместе с родственниками пропавшего около километра несли его на руках до автомобиля скорой помощи.

Передав пострадавшего медикам, полицейские продолжили поиск пропавшего. Спустя несколько часов он был найден у знакомых.

На следующий день Жаргал Замьянов и Баир Аханаев навестили 36-летнего спасённого сельчанина и провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.

Фото: МВД Бурятии
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