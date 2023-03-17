Общество 17.03.2023 в 18:11

В Бурятии заблокировали Youtube-канал телекомпании «Тивиком»

Причиной стал выпуск программы «Октагон», в котором говорилась правда о СВО
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Текст: Номер один
В Бурятии заблокировали Youtube-канал телекомпании «Тивиком»
Причиной блокировки стал новый выпуск программы «Октагон». По мнению платформы, публикация телеканала «Тивиком» нарушает «правила сообщества», сообщили в редакции популярного канала.

«Удивительно, что именно этот контент оказался «вне закона». В эфире проекта гости говорят правду о СВО и делятся своим мнением по поводу происходящего. Однако, именно это, видимо, и не устраивает американскую платформу. Ведь на ней больше любят, когда врут.. мы так не умеем», - отметили в редакции.


«Считаем, что это нечестно и несправедливо. Наша программа говорит правду людям. Мы никому не врем и не хотели этого делать. На самом же Youtube предостаточно лживой информации, фильмов и роликов, которые находятся в свободном доступе, их никто не блокирует и не пытается это сделать, они почему-то не противоречат политике сообщества. В течение 7 дней мы не сможем публиковать наши новости о республике на канале, что думаю, огорчит наших телезрителей» - поделилась мнением Екатерина Елистратова, шеф-редактор ТРК «Тивиком»

Ведущий программы Иван Логинов всегда подходит объективно к темам программы, приглашая известных людей, лидеров общественного мнения, военных из Бурятии, чтобы они могли поделиться своим мнением о происходящем в стране.

А вот и сам выпуск, который «нарушает правила сообщества»

Фото: Тивиком
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