Общество 19.03.2023 в 18:19

Прикованный к постели мужчина изготавливает приспособления для беспилотников на нужды СВО

Антон печатает изделия на 3D принтере
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Текст: Номер один
Прикованный к постели мужчина изготавливает приспособления для беспилотников на нужды СВО
Житель Читы Антон, прикованный к кровати, изготавливает приспособления для беспилотных летательных аппаратов на собственном 3D принтере, сообщает РТК Забайкалье. 

В 2005 году мужчина попал в ДТП, в результате перелома двух позвонков шейного отдела стал инвалидом. Просто лежать без дела читинец не мог и начал изучать программирование. Шесть лет назад он купил себе 3D принтер – печатал сувениры и детали для мелкого ремонта, но после начала СВО решил сменить профиль.

Чтобы помочь нашим бойцам на передовой и найти практическое применение своим навыкам, Антон нашел в соцсетях группу “Я вернусь” и предложил администраторам сотрудничество. 

О том, кто создает большой объем столь нужных для бойцов СВО продукции, участники проекта даже не догадывались.

- Велась переписка и разговаривали по телефону, мы даже не подозревали, что Антон в находится таком состоянии. Узнали, когда я приехал забирать 3D-модели по нашим заказам, – рассказал руководитель проекта “Я вернусь” Дамдин Бадмацыренов. 

Мужчина создает стабилизаторы вертикальной устойчивости, ампульницы и многое другое. Всего за неделю Антону удается напечатать до 300 изделий.

За свою работу читинец не просит ничего – для него важен вклад в общее дело и общение с людьми, которые как и он, горят идеей помогать. Но ребята проекта “Я вернусь” решили не остаться в стороне и приобрели Антону новый компьютер, ведь свой он покупал еще в начале 2000-х. 
 
Фото: скриншот

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