Общество 24.03.2023 в 09:00

Ошибки при заключении трудового договора

Что необходимо учесть при подписании документа?
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Текст: Номер один
Ошибки при заключении трудового договора
Pixabay

Вопрос: «Что необходимо учесть при заключении трудового договора?» 

Илья П., г. Улан-Удэ

Ошибки при заключении трудового договора могут осложнить жизнь работнику и работодателю. Не стоит подписывать трудовой договор, если в нем отсутствуют следующие важные моменты:

- нет размера зарплаты: работодатель не указывает размер оклада, а ссылается в договоре на внутренний документ организации. Но внутренний документ может не учитывать все выплаты, которые положены сотрудник.

- не прописан адрес места работы;

- отсутствуют сведения об условиях труда на рабочем месте;

- в договоре нет подписи сотрудника;

- в срочном договоре не прописаны основания для его заключения. Работник может признать такой договор бессрочным, а работодатель может получить штраф (КоАП РФ Статья 5.27);

- нет даты начала работы. Как поясняют в Роструде, дата начала работы указывается в трудовом договоре. Если она не указана, к работе следует приступить на следующий день после вступления трудового договора в силу. При этом условие о дате начала работы является обязательным пунктом любого трудового договора (ст. 57 ТК РФ).

Трудовой договор вступает в силу (ст. 61 ТК РФ):

- со дня его подписания работником и работодателем;

- либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.

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