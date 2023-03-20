В Бурятии резко упало число выявленных фальшивых банкнот

В Бурятии в прошлом году специалисты банков обнаружили 34 поддельные российские банкноты. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году — тогда выявили 62 поддельные банкноты, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.Две трети всех фальшивок имитировали купюры самого крупного номинала — 5000 рублей (23 штуки). Кроме них, выявлены фальшивки номиналом 2000 рублей (4 штуки) и 1000 рублей (7 штук).Редко, но попадаются кассирам банков фальшивые иностранные купюры. В 2021 году это были подделки китайской валюты (две банкноты по 50 юаней), в 2022 году — американской (одна банкнота номиналом 100 долларов).«Хотя с каждым годом число поддельных банкнот в республике снижается, терять бдительность нельзя. Особую осторожность нужно проявлять, если вы продаете что-то с рук или получаете сдачу в мелких магазинах, киосках, на рынках. Проверять стоит не менее трех, а лучше четыре-пять защитных элементов. Научиться проверке поможет специальное мобильное приложение «Банкноты Банка России»», — рекомендовал Виталий Пономарев, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.Он также напомнил, что в комплекс признаков подлинности российских банкнот входит целый ряд защитных элементов, которые легко проверить на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения. В частности, если посмотреть купюру на просвет, то будут видны защитная нить, микроотверстия, водяной знак с более светлыми участками внутри, чем вокруг знака. При наклоне купюры появляются скрытые изображения — цветные полосы, буквы РР (то есть аббревиатура слов «российский рубль»). На ощупь чувствуется эмблема Банка России, штрихи по краям банкноты.Научиться отличать настоящие купюры от фальшивок легко могут даже дети. Для них Банк России разработал специальную компьютерную игру «Космический детектив: загадка семи банкнот» (7+). Играть в нее можно онлайн — без скачивания и установки.Подробная информация о признаках подлинности банкнот есть на официальном сайте Банка России, а также на просветительском портале «Финансовая культура».Фото: Банк России