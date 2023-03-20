Общество 20.03.2023 в 14:28

Бурятская таможня передала в соцучреждения стиральный порошок и зубную пасту

Незадекларированный товар был выявлен при вывозе в Монголию на таможенном посту МАПП Кяхта
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Бурятская таможня передала в соцучреждения стиральный порошок и зубную пасту
Более 370 кг стирального порошка и 544 тубы зубной пасты, обращенные в федеральную собственность, безвозмездно передали бурятские  таможенники в социальные учреждения республики.  Общая стоимость товара составила почти 464 тыс рублей, сообщили в пресс-службе таможни.

Незадекларированный товар был выявлен при вывозе в Монголию на таможенном посту МАПП Кяхта. Таможенному органу были предъявлены документы на  перемещаемый товар (бытовая химия и кухонная утварь), однако часть товаров, в том числе стиральный порошок и зубная паста, не были указаны в декларации и товаросопроводительных документах. Незадекларированный товар был изъят.

По этому факту таможенный пост МАПП Кяхта возбудил дело об административном правонарушении в отношении юридического лица – таможенного представителя.

По решению суда товар конфискован и обращен в федеральную собственность. Бурятская таможня передала его в Баргузинский, Джидинский, Хоринский, Кяхтинский дома-интернаты для инвалидов и престарелых и Улан-Удэнский центр социального обслуживания населения «Доверие». Все переданные товары имеют сертификаты соответствия продукции системе ГОСТ.

Фото: Бурятская таможня

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граница конфискат передача соцучреждения

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