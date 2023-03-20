Бурятская таможня передала в соцучреждения стиральный порошок и зубную пасту

Более 370 кг стирального порошка и 544 тубы зубной пасты, обращенные в федеральную собственность, безвозмездно передали бурятские таможенники в социальные учреждения республики. Общая стоимость товара составила почти 464 тыс рублей, сообщили в пресс-службе таможни.Незадекларированный товар был выявлен при вывозе в Монголию на таможенном посту МАПП Кяхта. Таможенному органу были предъявлены документы на перемещаемый товар (бытовая химия и кухонная утварь), однако часть товаров, в том числе стиральный порошок и зубная паста, не были указаны в декларации и товаросопроводительных документах. Незадекларированный товар был изъят.По этому факту таможенный пост МАПП Кяхта возбудил дело об административном правонарушении в отношении юридического лица – таможенного представителя.По решению суда товар конфискован и обращен в федеральную собственность. Бурятская таможня передала его в Баргузинский, Джидинский, Хоринский, Кяхтинский дома-интернаты для инвалидов и престарелых и Улан-Удэнский центр социального обслуживания населения «Доверие». Все переданные товары имеют сертификаты соответствия продукции системе ГОСТ.Фото: Бурятская таможня