Общество 20.03.2023 в 16:23

В Улан-Удэ работник пункта выдачи заказов интернет-магазина занимался мошенничеством

От имени вымышленных людей оформлял заявки на брендовую одежду, заменял ее на дешевую и возвращал поставщику
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В Улан-Удэ работник пункта выдачи заказов интернет-магазина занимался мошенничеством
В Улан-Удэ полицейские Октябрьского района установили причастность 20-летнего работника пункта выдачи заказов популярного интернет-магазина к мошенничеству, сообщили в МВД по Бурятии.

По предварительной информации, молодой человек, трудоустроившийся в пункт выдачи заказов в Улан-Удэ в июле 2022 года, с августа по декабрь от имени вымышленных людей оформлял заявки на товар: как правило, брендовую одежду. Вещи он в последующем забирал себе, подменяя отправленные товарно-материальные ценности более дешевыми и возвращая поставщику по причине ненадлежащего качества. Среди заказанных вещей были также дорогостоящие сумки, солнцезащитные очки за 32 тысячи рублей, зубная паста.  

Представители интернет-магазина в связи с частыми возвратами  провели проверку, установив несоответствие направляемого товара. Пункту выдачи заказов предъявлен счёт на сумму 181,5 тыс рублей. Местным предпринимателем, в свою очередь, инициировано обращение в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ «Мошенничество». По месту жительства подозреваемого изъята и в последующем возвращена поставщикам часть вещей. Злоумышленником, в свою очередь, возмещена оставшаяся сумма ущерба – 113,5 тыс рублей.

Отметим, ранее к уголовной ответственности 20-летний горожанин не привлекался и раскаялся в содеянном.

Фото: unsplash.com
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преступность мошенничество торговля

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