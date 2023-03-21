Водителей Бурятии призвали воздержаться от поездок в Кабанский и Прибайкальский районы

Госавтоинспекция Бурятии обращает внимание автомобилистов на сложные погодные условия в Кабанском и Прибайкальском районах. Обильный снегопад и ветер ухудшили обстановку на федеральной автодороге.«Призываем водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Во избежание несчастных случаев на дороге рекомендуем автомобилистам выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров. Помните, что необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем. Убедительная просьба быть предельно внимательными на дорогах, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», - призвали в ГИБДД.Фото: «Номер один»