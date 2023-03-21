Общество 21.03.2023 в 09:20

Водителей Бурятии призвали воздержаться от поездок в Кабанский и Прибайкальский районы

Снегопад и ветер ухудшили обстановку на федеральной трассе
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Текст: Константин Воронов
Водителей Бурятии призвали воздержаться от поездок в Кабанский и Прибайкальский районы
Госавтоинспекция Бурятии обращает внимание автомобилистов на сложные погодные условия в Кабанском и Прибайкальском районах. Обильный снегопад и ветер ухудшили обстановку на федеральной автодороге.

«Призываем водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Во избежание несчастных случаев на дороге рекомендуем автомобилистам выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров. Помните, что необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем. Убедительная просьба быть предельно внимательными на дорогах, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», - призвали в ГИБДД.

Фото: «Номер один»
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