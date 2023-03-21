Общество 21.03.2023 в 11:11

«Городское лесничество» Улан-Удэ приобретет новый лесопожарный трактор

Старый трактор уже полностью выработал свой ресурс
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Текст: Константин Воронов
«Городское лесничество» Улан-Удэ приобретет новый лесопожарный трактор
Средства на приобретение новой техники для лесников выделены по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, сообщила на брифинге в мэрии директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.

Подготовка к предстоящему пожароопасному периоду на территории городских лесов началась ещё летом прошлого года.

- Одним из основных видов работ является прокладка противопожарных минерализованных полос. В прошлом году было напахано 300 км таких полос. Также мы убрали неликвидную древесину на площади 122 га. Обустроили противопожарные заслоны на площади более 4,5 га и другое, - рассказала Виктория Утёсова.

Был разработан и утвержден план тушения лесных пожаров на 2023 год. На базе лесничества организовано три бригады – патрульная бригада, бригада лесников и бригада водителей, которые в случае обнаружения пожара будут действовать согласно плану тушения.

В последние годы, особенно в прошлый, подготовка к пожароопасному периоду лесникам давалась очень тяжело из-за стопроцентного износа тракторной техники учреждения. Трактора работают на сложном лесном рельефе, с тяжелыми почвами, далеко от ремонтных боксов.

- В прошлом году какими-то героическими усилиями трактористов, лесников и водителей нашего учреждения мы все опахали. И вот в этом году мы очень рады, что при поддержке мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и заммэра – председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева нам выделены средства на покупку нового трактора стоимостью более 6 миллионов рублей, и на капитальный ремонт существующего трактора – 1,5 миллиона рублей. Поэтому работу в этом противопожарном сезоне и подготовку к следующему мы планируем провести уже в штатном режиме, - сказала Виктория Утёсова.

В этом году лесники планируют обустройство 300 км минерализованных полос, будут убирать твердые бытовые отходы на площади 25 га, а также неликвидную древесину на площади 100 га. Кроме того, установят около ста аншлагов о правилах поведения в лесах, в том числе противопожарных, а в период действия особого противопожарного режима – шлагбаумы при въездах в лес, продолжат патрулирование городских лесов и др.

- Вся наша комплексная работа, проводимая с 2019 года, дает хорошие результаты – уменьшилось количество возгораний в лесах – с 13 в 2019 году до 2 в 2022-м. Мы добились полного отсутствия ущерба от лесных пожаров, - сказала Виктория Утёсова.

Как отметили в мэрии, городские леса занимают площадь более 8 тысяч гектаров. Также на территории города есть и другие земельные участки, покрытые лесной растительностью.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
пожароопасный сезон

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