В Бурятии начались съемки тревел-шоу Первого канала «Поехали»

Бурятия стала очередной остановкой на маршруте большого путешествия по России, в которое летом 2022 года отправились авторы и ведущие субботнего шоу «Поехали» на Первом канале Мария Осадник и Евгений Покровский, сообщили в минтуризма республики.Съемки популярной программы стартовали в Улан-Удэ сегодня. График у съемочной группы очень насыщенный. Телепутешественники покажут уникальную природу и главные достопримечательности Забайкалья, расскажут о самобытной культуре, ярком фольклоре и традиционной кухне народов Бурятии.В столице республики Мария Осадник и Евгений Покровский планируют прогуляться по Площади Советов и местному «Арбату», посетить Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева с его неповторимым люстровым ансамблем, побывать в центре буддизма «Ринпоче Багша» на Лысой горе и храме шаманов «Тэнгэри», заехать в гости к бурятскому Деду Морозу - Сагаан Убугуну, окунуться в первозданную красоту сибирской природы на берегу Байкала, познакомится с обрядами народов Забайкалья и увидеть Улан-Удэ с высоты птичьего полета.«Бурятия - удивительный край первозданной природы, древних знаний и культурных ценностей. Это земля с большой историей, где чувствуется особая энергетика и заманчивость места силы. Нет сомнений, что наша съемочная группа испытает все многообразие бурятского гостеприимства. Мы постараемся рассказать и показать нашим дорогим телезрителям все самое уникальное, необычное и познавательное, увиденное в республике», - говорит автор и ведущая тревел-шоу «Поехали» Мария Осадник.Наша команда уже проехала по «Золотому кольцу», Прионежью, Поволжью, всем республикам Северного Кавказа, Каспию, Башкирии, Татарстану, Калмыкии, Западной Сибири и многим другим регионам нашей необъятной страны. Уверены, Бурятия станет яркой остановкой этого увлекательного путешествия по красавице-России. Амар мэндэ, дорогой народ Бурятии! Поехали!. Ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский за рулем своего автомобиля колесят по всей стране, восхищаясь пейзажами, осматривая достопримечательности, пробуя местную кухню на вкус, а заодно испытывая на прочность родные дороги. Съемки уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Татарстане, Башкирии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Ярославской, Новгородской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Новосибирской и других областях.Фото: «Поехали»