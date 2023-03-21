Общество 21.03.2023 в 14:01

В Бурятии начались съемки тревел-шоу Первого канала «Поехали»

Телепутешественники покажут уникальную природу и главные достопримечательности республики
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии начались съемки тревел-шоу Первого канала «Поехали»
Бурятия стала очередной остановкой на маршруте большого путешествия по России, в которое летом 2022 года отправились авторы и ведущие субботнего шоу «Поехали» на Первом канале Мария Осадник и Евгений Покровский, сообщили в минтуризма республики.

Съемки популярной программы стартовали в Улан-Удэ сегодня. График у съемочной группы очень насыщенный. Телепутешественники покажут уникальную природу и главные достопримечательности Забайкалья, расскажут о самобытной культуре, ярком фольклоре и традиционной кухне народов Бурятии.

В столице республики Мария Осадник и Евгений Покровский планируют прогуляться по Площади Советов и местному «Арбату», посетить Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева с его неповторимым люстровым ансамблем, побывать в центре буддизма «Ринпоче Багша» на Лысой горе и храме шаманов «Тэнгэри», заехать в гости к бурятскому Деду Морозу - Сагаан Убугуну, окунуться в первозданную красоту сибирской природы на берегу Байкала, познакомится с обрядами народов Забайкалья и увидеть Улан-Удэ с высоты птичьего полета.

«Бурятия - удивительный край первозданной природы, древних знаний и культурных ценностей. Это земля с большой историей, где чувствуется особая энергетика и заманчивость места силы. Нет сомнений, что наша съемочная группа испытает все многообразие бурятского гостеприимства. Мы постараемся рассказать и показать нашим дорогим телезрителям все самое уникальное, необычное и познавательное, увиденное в республике», - говорит автор и ведущая тревел-шоу «Поехали» Мария Осадник.

Наша команда уже проехала по «Золотому кольцу», Прионежью, Поволжью, всем республикам Северного Кавказа, Каспию, Башкирии, Татарстану, Калмыкии, Западной Сибири и многим другим регионам нашей необъятной страны. Уверены, Бурятия станет яркой остановкой этого увлекательного путешествия по красавице-России. Амар мэндэ, дорогой народ Бурятии! Поехали!

«Поехали!» - тревел-шоу на Первом канале. Его можно использовать как телеинструкцию к путешествию по России. Ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский за рулем своего автомобиля колесят по всей стране, восхищаясь пейзажами, осматривая достопримечательности, пробуя местную кухню на вкус, а заодно испытывая на прочность родные дороги. Съемки уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Татарстане, Башкирии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Ярославской, Новгородской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Новосибирской и других областях.

Фото: «Поехали»
Теги
СМИ ТВ первый канал Бурятия

Все новости

В Бурятии начались съемки тревел-шоу Первого канала «Поехали»
21.03.2023 в 14:01
В Бурятии горят два дома
21.03.2023 в 13:56
Известняковая мука производства ООО «Горная компания» внесена в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов
21.03.2023 в 12:08
В Бурятии, Приангарье и Забайкалье федеральные трассы чистят от снега 102 единицы техники
21.03.2023 в 11:42
«Городское лесничество» Улан-Удэ приобретет новый лесопожарный трактор
21.03.2023 в 11:11
В Улан-Удэ горел дом с газовыми баллонами
21.03.2023 в 10:59
На трассе в Бурятии столкнулись две фуры и легковушка
21.03.2023 в 10:43
В Бурятии на льду Байкала образовалась трещина длиной около 5 км
21.03.2023 в 10:43
В Улан-Удэ лже-внучка обманула пенсионерку на 155 тысяч рублей
21.03.2023 в 10:18
В Бурятии приставы помогли детям с добираться до школы
21.03.2023 в 10:07
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
В Бурятии, Приангарье и Забайкалье федеральные трассы чистят от снега 102 единицы техники
Управление дорог «Южный Байкал» призывает водителей быть предельно внимательными на дороге
21.03.2023 в 11:42
«Городское лесничество» Улан-Удэ приобретет новый лесопожарный трактор
Старый трактор уже полностью выработал свой ресурс
21.03.2023 в 11:11
В Бурятии на льду Байкала образовалась трещина длиной около 5 км
Между тем, за прошедшие выходные на Байкал выехали около двух тысяч рыбаков
21.03.2023 в 10:43
В Бурятии приставы помогли детям с добираться до школы
В четырех школах Иволгинского района  обеспечен бесплатный подвоз учащихся
21.03.2023 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru